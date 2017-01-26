Лондон осуждает поселенческую активность Израиля на Западном берегу реки

ЛОНДОН, 26 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания осуждает политику поселенческой деятельности Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом в среду заявил заместитель главы МИД Соединенного Королевства, курирующий вопросы Ближнего Востока, Тобиас Эллвуд.

"Британское правительство вновь заявляет о своей поддержке двухгосударственного решения, ведущего к безопасному Израилю, который защищен от терроризма, и сопредельному, жизнеспособному и суверенному палестинскому государству, - сказал он. - Мы постоянно давали понять, что, согласно международному праву, эти поселения являются незаконными, они не способствуют миру, и их строительство нужно прекратить. Мы осуждаем возросшую там поселенческую деятельность".

Израильское правительство во вторник одобрило строительство 2,5 тысячи единиц жилья на Западном берегу Иордана, а днем ранее - возведение 566 единиц жилья в Восточном Иерусалиме. В ООН оба эти района считаются оккупированными Израилем территориями. Решения о начале строительства были приняты спустя месяц после одобрения Советом Безопасности ООН резолюции 2334, требующей немедленно прекратить поселенческую активность на палестинских землях.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во вторник напомнил, что руководство всемирной организации считает возведение Израилем поселений незаконными односторонними действиями, которые препятствуют урегулированию конфликта на основе сосуществования двух государств. Он призвал стороны сесть за стол переговоров и урегулировать все разногласия через диалог.