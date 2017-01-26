Сенатор: решение КС Италии по избирательному законодательству не приближает выборов

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РИМ, 26 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Решение Конституционного суда Италии по избирательному законодательству "Италикум" не приближает срока выборов, которые могли бы пройти досрочно. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС сенатор от партии "Вперед, Италия" Лучо Малан, комментируя политическую ситуацию.
"По существу ничего не меняется. Парламент должен в любом случае дорабатывать избирательное законодательство, чтобы обеспечить управляемость страной. В том виде, в котором оно сейчас, возникает слишком много несоответствий", - сказал политик.
Конституционный суд, высшая судебная инстанция страны, признал "Италикум" лишь частично соответствующим основному закону страны. Так, были отклонены основные инновационные нормы, введенные по настоянию бывшего премьер- министра Италии Маттео Ренци в закон, который формально вошел в силу в июле прошлого года. Например, КС признал антиконституционным второй тур, в который выходили бы две лидирующие партии в случае, если ни одна не набирает более 40% в первом туре. Только преодоление этого барьера гарантирует так называемую премию большинства, позволяющую формировать правительство.
При этом КС сохранил норму о премии большинства для партии, набравшей более 40% в первом туре. "В случае, если никто не набирает 40%, места в парламенте делятся пропорционально набранным голосам", - пояснил Малан. КС признал также "Италикум" "применяемым законом" в случае объявления выборов. Как объяснил сенатор, КС не может оставить страну без избирательного законодательства.
"Отсутствие избирательного законодательства ограничивало бы конституционные права президента распускать парламент. В то же время все указанные поправки применяются к существующему закону автоматически", - разъяснил сенатор.
По его мнению, задача парламента остается прежней: выработать законодательство, гармоничное для обеих палат. "Италикум" к тому же касается порядка избрания только в нижнюю палату", - сказал Малан, напомнив, что 4 декабря на всенародном референдуме не была поддержана инициатива конституционной реформы Ренци, которая предполагала устранение Сената (верхней палаты) как избираемого органа.
Исход референдума вынудил премьер-министра подать в отставку. Президент Серджо Маттарелла назначил на его место бывшего главу МИД Паоло Джентилони, чей кабинет пользуется сейчас поддержкой того же парламентского большинства, что и Ренци. При этом оппозиционные партии "Лига Севера" и "Движение "5 звезд" настаивают на скорейшем проведении досрочных выборов на основании существующего закона. О возможном голосовании в июне заявлял и Ренци, который остается секретарем правящей Демократической партии (ДП).