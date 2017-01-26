Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сенатор: решение КС Италии по избирательному законодательству не приближает выборов

Международная панорама
26 января, 2:14 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Конституционный суд, высшая судебная инстанция страны, ранее признал "Италикум" лишь частично соответствующим основному закону страны
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 26 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Решение Конституционного суда Италии по избирательному законодательству "Италикум" не приближает срока выборов, которые могли бы пройти досрочно. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС сенатор от партии "Вперед, Италия" Лучо Малан, комментируя политическую ситуацию.

Смотрите также
Здание Конституционного суда Италии
Новое избирательное законодательство Италии признано частично соответствующим конституции

"По существу ничего не меняется. Парламент должен в любом случае дорабатывать избирательное законодательство, чтобы обеспечить управляемость страной. В том виде, в котором оно сейчас, возникает слишком много несоответствий", - сказал политик.

Конституционный суд, высшая судебная инстанция страны, признал  "Италикум" лишь частично соответствующим основному закону страны. Так, были отклонены основные инновационные нормы, введенные по настоянию бывшего премьер- министра Италии Маттео Ренци в закон, который формально вошел в силу в июле прошлого года. Например, КС признал антиконституционным второй тур, в который выходили бы две лидирующие партии в случае, если ни одна не набирает более 40% в первом туре. Только преодоление этого барьера гарантирует так называемую премию большинства, позволяющую формировать правительство.

При этом КС сохранил норму о премии большинства для партии, набравшей более 40% в первом туре. "В случае, если никто не набирает 40%, места в парламенте делятся пропорционально набранным голосам", - пояснил Малан. КС признал также "Италикум" "применяемым законом" в случае объявления выборов. Как объяснил сенатор, КС не может оставить страну без избирательного законодательства.

"Отсутствие избирательного законодательства ограничивало бы конституционные права президента распускать парламент. В то же время все указанные поправки применяются к существующему закону автоматически", - разъяснил сенатор.

По его мнению, задача парламента остается прежней: выработать законодательство, гармоничное для обеих палат. "Италикум" к тому же касается порядка избрания только в нижнюю палату", - сказал Малан, напомнив, что 4 декабря на всенародном референдуме не была поддержана инициатива конституционной реформы Ренци, которая предполагала устранение Сената (верхней палаты) как избираемого органа.

Исход референдума вынудил премьер-министра подать в отставку. Президент Серджо Маттарелла назначил на его место бывшего главу МИД Паоло Джентилони, чей кабинет пользуется сейчас поддержкой того же парламентского большинства, что и Ренци. При этом оппозиционные партии "Лига Севера" и "Движение "5 звезд" настаивают на скорейшем проведении досрочных выборов на основании существующего закона. О возможном голосовании в июне заявлял и Ренци, который остается секретарем правящей Демократической партии (ДП).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае
2
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
3
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
4
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
5
NYT: Трамп готовится сократить на 40% финансирование ООН
6
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии
7
Трамп: строительство стены на границе с Мексикой начнется немедленно
Темы дня
Реклама