Yomiuri: Абэ встретится с Трампом в Вашингтоне 10 февраля

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ТОКИО, 26 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония и США приступили к последней стадии согласования встречи японского премьер-министра Синдзо Абэ и американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне 10 февраля. Об этом сообщила газета Yomiuri.
Отмечается, что стороны должны обсудить судьбу Транстихоокеанского партнерства (ТТП) на фоне решения Трампа выйти из этого торгового объединения, развитие глобальной экономики и ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ближайшее время Абэ и Трамп проведут телефонный разговор, чтобы окончательно утвердить детали встречи, пишет издание.
Как ранее заявил глава японского правительства, он хотел бы добиться от Трампа понимания того, что "соглашение о ТТП обладает стратегическими и экономическими преимуществами". По словам Абэ, "Трамп - это лидер, которому можно доверять".
3 февраля Японию посетит министр обороны США Джеймс Мэттис, который встретится со своей коллегой Томоми Инадой. За счет этих контактов Токио рассчитывает укрепить японско- американский альянс и рассмотреть ряд двусторонних вопросов.
Абэ 17 ноября прошлого года стал первым иностранным руководителем, который встретился с Трампом после его победы на выборах президента США. По итогам этой беседы глава японского правительства выразил уверенность в том, что сможет установить доверительные отношения с новым хозяином Белого дома. В то же время премьер тогда воздержался от изложения деталей встречи, отметив, что она носила неофициальный характер.