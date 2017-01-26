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Yomiuri: Абэ встретится с Трампом в Вашингтоне 10 февраля

Международная панорама
26 января, 3:48 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Планируется, что стороны обсудят судьбу Транстихоокеанского партнерства, указ о выходе из которого подписал президент США
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ТОКИО, 26 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония и США приступили к последней стадии согласования встречи японского премьер-министра Синдзо Абэ и американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне 10 февраля. Об этом сообщила газета Yomiuri.

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© AP Photo/Evan Vucci
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Отмечается, что стороны должны обсудить судьбу Транстихоокеанского партнерства (ТТП) на фоне решения Трампа выйти из этого торгового объединения, развитие глобальной экономики и ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ближайшее время Абэ и Трамп проведут телефонный разговор, чтобы окончательно утвердить детали встречи, пишет издание.

Как ранее заявил глава японского правительства, он хотел бы добиться от Трампа понимания того, что "соглашение о ТТП обладает стратегическими и экономическими преимуществами". По словам Абэ, "Трамп - это лидер, которому можно доверять".

3 февраля Японию посетит министр обороны США Джеймс Мэттис, который встретится со своей коллегой Томоми Инадой. За счет этих контактов Токио рассчитывает укрепить японско- американский альянс и рассмотреть ряд двусторонних вопросов.

Абэ 17 ноября прошлого года стал первым иностранным руководителем, который встретился с Трампом после его победы на выборах президента США. По итогам этой беседы глава японского правительства выразил уверенность в том, что сможет установить доверительные отношения с новым хозяином Белого дома. В то же время премьер тогда воздержался от изложения деталей встречи, отметив, что она носила неофициальный характер.

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Темы
Выход США из Транстихоокеанского партнерства
Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
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