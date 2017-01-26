MSNBC: спикер Палаты представителей выступил за расследование фальсификаций на выборах

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ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан в интервью телеканалу MSNBC поддержал заявления президента страны Дональда Трампа о якобы допущенных в ходе прошедших выборов фальсификациях и необходимости провести расследование.
"Я уверен, что определенная подтасовка все же была. Если он (Трамп) полагает, что есть проблема, с которой надо разобраться, то будет верным решением провести расследование и выяснить факты", - сказал политик. При этом он признал, что нет никаких доказательств совершения масштабных фальсификаций.
На всеобщих выборах в США кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было и 270.