Эксперт: скандал вокруг Фийона отразится на его предвыборной программе

ПАРИЖ, 26 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Разразившийся во Франции скандал вокруг Франсуа Фийона рискует серьезно сказаться на его имидже как кандидата на президентских выборах за три месяца до голосования. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал известный французский обозреватель и публицист Тома Геноле, автор ряда книг о закулисье французского политического Олимпа.

"С юридической точки зрения Франсуа Фийону не составит особого труда продемонстрировать бездоказательность выдвинутых против него и его супруги обвинений. Надо понимать, что во Франции любой депутат имеет право нанимать помощников, в том числе из ближайшего окружения. Например, сегодня в Национальном собрании работают жены по меньшей мере 50 депутатов", - отметил Геноле.

"Основная проблема отнюдь не в этом, - считает эксперт. - Франсуа Фийон не сделал ничего незаконного". Вспыхнувший скандал рискует сказаться на его политической репутации совсем по иной причине, убежден Геноле.

"Дело в том, что Фийон построил всю свою предвыборную программу на ответственном подходе к расходованию средств из госбюджета, необходимости сокращения чиновников, - напомнил французский обозреватель. - Простые французы могут усмотреть явное противоречие в том, что на протяжении нескольких лет из госказны выплачивались средства его собственной супруге".

Линия защиты

Ранее Фийон дал понять, что готов предоставить исчерпывающие разъяснения. "Начатое предварительное расследование поможет снять беспочвенные обвинения", - заявил он в своем коммюнике.

Французская прокуратура сообщила ранее, что начала предварительное расследование по статьям "присвоение государственных средств" и "злоупотребление полномочиями". Оно поручено подразделению по борьбе с финансовыми преступлениями.

Фийон подчеркнул, что "в самое ближайшее время" готов побеседовать со следователями, "чтобы установить правду". Вместе с тем политик выразил удивление "быстротой решения" об инициировании расследования. Он прямо дал понять, что речь идет о направленной против него кампании "буквально за три месяца до выборов".

"Это правильный шаг. Фийон должен как можно быстрее прояснить обстоятельства дела", - считает Тома Геноле. Дальнейшее развитие скандала во Франции, уверен эксперт, будет зависеть от того, как будет проходить расследование, а также от действий политических оппонентов экс-премьера, которые не преминут воспользоваться возможностью ослабить кандидата от "Республиканцев", до настоящего времени считавшегося фаворитом предвыборной гонки.

"Фийон известен как политик, который не любит выставлять напоказ свою личную жизнь и отнюдь не склонен следовать темпу, который пытаются задавать СМИ, - напомнил Геноле. - Однако, очевидно, что удар по его репутации нанесен довольно серьезный".

Скандал из-за жены

Следственные органы заинтересовались Пенелопой Фийон после того, как газета Le Canard enchaine опубликовала журналистское расследование. Издание отмечает, что супруга Фийона в период с 1992 по 2002 гг. была оформлена в качестве личной помощницы мужа в Национальном собрании. При этом газета утверждает, что никакой конкретной работой на этом посту она не занималась, но при этом ежемесячно получала от €6,9 тыс. до €7,9 тыс. В общей сложности супруга Фийона получила порядка €500 тыс. за работу, которую Le Canard enchaine назвала фиктивной.

Данное известие стало главным политическим событием дня и самой обсуждаемой новостью во французских соцсетях: журналисты уже окрестили дело "Пенелопагейт".

"Все это не более чем очередные попытки закидывать грязью кандидатов в президенты Франции. Я не намерен это комментировать и возмущен презрением и женоненавистничеством этой публикации. Неужели моя супруга не имеет права работать?", - сказал Фийон журналистам в ходе визита в город Бордо.

Официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль отметил, что во Франции отнюдь не возбраняется, чтобы парламентарии нанимали на работу членов своих семей. "Ничто не запрещает парламентарию нанимать на работу кого- то из членов его семьи, это норма права", - сказал он. Однако тут же оговорился, что речь должна идти не о фиктивной должности, а о реальной работе.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. После победы на праймериз "Республиканцев" осенью минувшего года Франсуа Фийон стал одним из наиболее серьезных претендентов на пост главы государства, согласно многочисленным опросам.