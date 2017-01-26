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Сноуден наблюдал за теледебатами кандидатов Соцпартии во Франции

Международная панорама
26 января, 4:26 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Экс-сотрудник ЦРУ в своем Twitter цитировал высказывания французских политиков Бенуа Амона и Манюэля Вальса
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ПАРИЖ, 26 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Решающие телевизионные дебаты кандидатов от правящей Соцпартии во Франции привлекли внимание Эдварда Сноудена. Бывший американский шпион активно цитировал высказывания французских политиков Бенуа Амона и Манюэля Вальса на своей странице в сети микроблогов Twitter, явно отдавая предпочтение первому.

В ответ на удивленные замечания пользователей Twitter Сноуден написал: "Не забывайте, я несколько лет жил в Женеве, где говорят по-французски". При этом сам комментарий был также написан на французском языке.

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Дебаты социалистов во Франции проходили в преддверии второго тура партийных праймериз, финалистами которых являются экс-министр образования Бенуа Амон и бывший премьер-министр Манюэль Вальс.

Стоит отметить, что бежавший из США Сноуден неоднократно просил убежища во Франции. Однако местные власти отказали ему. Причем отказал ни кто иной, как Манюэль Вальс. "Я против этого", - заявил в июне 2014 года занимавший тогда пост главы правительства Вальс, несмотря на гражданскую петицию, которая собрала во Франции тысячи подписей, в том числе многих видных политиков и общественных деятелей.

О Сноудене

Сноуден - аналитик, работавший на АНБ, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

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Персоны
Амон, Бенуа Вальс, Манюэль Сноуден, Эдвард
Страны
Франция
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