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Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в пику иммиграционной политике Трампа

Международная панорама
26 января, 4:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Бывший госсекретарь США заявила, что Америка "должна остаться свободной для людей любой веры и любого происхождения"
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Бывший госсекретарь США демократ Мадлен Олбрайт

Бывший госсекретарь США демократ Мадлен Олбрайт

© AP Photo/Zach Gibson

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США демократ Мадлен Олбрайт готова перейти в ислам в знак протеста против ужесточения президентом Дональдом Трампом иммиграционной политики. Соответствующую запись она оставила в среду на своей странице в Twitter.

"Я была воспитана католичкой, позже перешла в Епископальную церковь, а впоследствии обнаружила, что моя семья была иудейской веры. Я готова принять ислам из соображений солидарности. Добро пожаловать, беженцы", - отметила Олбрайт, добавив, что Америка "должна остаться свободной для людей любой веры и любого происхождения".

В среду Трамп подписал указы об ужесточении иммиграционной политики и пограничного контроля. Агентство Associated Press, ссылаясь на проекты документов, сообщило, что Трамп намерен на 120 дней приостановить программу приема беженцев в США, а также прекратить минимум на 30 дней выдачу виз гражданам семи мусульманских стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В ходе избирательной кампании в 2016 году Олбрайт уже подвергала Трампа резкой критике. Тогда она заявила, что республиканец нанес ущерб национальной безопасности США одним своим участием в выборах.

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"Правда заключается в том, что победа Трампа в ноябре станет подарком для Владимира Путина. Учитывая то, что мы узнали о недавних действиях России, Путин жаждет победы Трампа, и это должно волновать каждого американца", - утверждала экс-госсекретарь. "Я знаю, что случается, когда вы даете русским зеленый свет", - добавила она. О возможном избрании Трампа Олбрайт сказала: "Это будет катастрофа".

Родившаяся в Праге в 1937 году Олбрайт стала первой женщиной на посту главы американского внешнеполитического ведомства. Она руководила Госдепартаментом при демократе Билле Клинтоне с 1997 по 2001 год. Олбрайт пользуется репутацией прагматика и демократа-центриста, она известна жесткими антикоммунистическими взглядами. Бывший госсекретарь - сторонник расширения НАТО и проведения Соединенными Штатами активной наступательной внешней политики и курса на лидерство в мире.

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