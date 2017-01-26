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Виктория Нуланд покидает Госдепартамент

Международная панорама
26 января, 5:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Также помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр и заместитель госсекретаря Патрик Кеннеди
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Виктория Нуланд

Виктория Нуланд

© AP Photo/Petros Karadjias

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покидает свой пост и уходит из Госдепартамента, сообщило в среду агентство Associated Press (АP).

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На высоком дипломатическом посту Нуланд принимала весьма активное участие в событиях, связанных с политическим кризисом на Украине. Она, в частности, посещала Киев во время массовых акций протеста зимой 2013 и 2014 гг. Позже в интервью американской телекомпании СNN Нуланд заявила, что Вашингтон направил $5 млрд с 1991 года на то, чтобы установить на Украине "сильное, демократическое правительство". При этом дипломат утверждала, что США "не тратили деньги на поддержку Майдана".

По данным АP, внешнеполитическое ведомство США покинут сразу несколько карьерных дипломатов. Вместе с Нуланд, ранее руководившей пресс-службой Госдепартамента, свою работу в нем завершает и помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр, в отставку он подал еще 20 января - в день инаугурации Дональда Трампа.

Свой кабинет также покинет заместитель госсекретаря Патрик Кеннеди, отвечавший за административно-хозяйственную часть. В команде Трампа его якобы считают слишком влиятельным и не разделяющим интересы новой администрации. В среду Госдеп покинули еще двое помощников госсекретаря - Джойс Барр и Мишель Бонд.

На данный момент и. о. госсекретаря США является заместитель бывшего шефа американской дипломатии Джона Керри Томас Шэннон. Трамп ранее выдвинул на пост главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона, но его пока не утвердил Сенат Конгресса.

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