Канада объявит о размещении миротворцев в Африке после консультаций с США

ОТТАВА, 26 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Окончательное решение о размещении канадских миротворцев в Африке будет принято после консультаций с новой американской администрацией. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Как мы знаем, новая администрация Соединенных Штатов имеет свои специфические представления о том, как мы должны взаимодействовать на мировой арене. Мы хотим быть уверены, что мы работаем наилучшим образом с нашими союзниками, и сейчас размышляем над тем, как Канада может продолжить оказывать помощь и играть позитивную роль в мире", - сказал премьер, отвечая на вопрос о планах Оттавы по размещению миротворцев в Африке.

Трюдо также не считает, что затягивание решения вопроса о размещении миротворческого контингента как-то отразится на репутации страны, так как Канада "многие десятилетия" является активным членом международного сообщества, в частности, в борьбе с терроризмом. Он напомнил, что с 2014 года канадские инструкторы обучают отряды курдского ополчения в Северном Ираке.

Летом 2016 года правительство Канады заявило, что "в самое ближайшее время" готово разместить в Африке до 600 своих военнослужащих в рамках миротворческой миссии ООН, но где именно появятся канадские "голубые каски" до сих пор не ясно. Среди возможных стран: Демократическая Республика Конго, Южный Судан, Центральноафриканская Республика и Мали, где сейчас находятся миротворцы из Франции. Сообщалось, что на участии Канады в миссии в Мали якобы еще в 2015 году настаивал французский президент Франсуа Олланд.