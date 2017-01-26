ABC:Трамп подтвердил намерение создать зоны безопасности в Сирии

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НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп намерен создать зоны безопасности в Сирии. Об этом глава Белого дома заявил в среду в интервью телекомпании ABC.
"Я абсолютно точно создам зоны безопасности в Сирии", - сказал он.