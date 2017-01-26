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Мэр Сеула отказался от участия в выборах президента Южной Кореи

Международная панорама
26 января, 6:57 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Пак Вон Сун также извинился перед сторонниками в связи с выходом из президентской гонки
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СЕУЛ, 26 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Мэр Сеула Пак Вон Сун отказался от участия в выборах президента Республики Корея в 2017 году. Об этом говорится в распространенном им заявлении для прессы.

"Несмотря на то, что я отзываю свою кандидатуру, как член Демократической партии "Тобуро" я продолжу оказывать поддержку реформам", - подчеркнул он. Пак Вон Сун пообещал "сфокусировать свои усилия на развитии Сеула, превратить его в самый лучший город мира".

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Мэр также извинился перед своими сторонниками в связи с выходом из президентской гонки.

По мнению местных политологов, этот шаг связан с продолжающимся падением рейтинга Пак Вон Суна. Согласно последним данным социологических исследований, уровень его поддержки населением составляет 3,4% - намного меньше, чем у других кандидатов от оппозиции. В частности, за бывшего главу Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ина выступают 29,1% респондентов, а за мэра города Соннам Ли Чжэ Мёна из той же партии - 10,2%.

В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе. После того, как его утвердит Конституционный суд, в стране должны будут состояться досрочные выборы нового главы государства.

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