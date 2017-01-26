Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ABC: Трамп заявил, что США не будут заранее информировать о планах Пентагона

Международная панорама
26 января, 7:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Президент США также подверг критике действия предыдущей администрации, которая заранее объявила о планах освобождения от террористов иракского города Мосул
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп намерен придерживаться стратегии, в соответствии с которой о планах Пентагона больше не будут заранее объявлять публично. Об этом новый хозяин Белого дома заявил в интервью телекомпании ABC.

"Когда речь идет о вооруженных силах, я не хочу ничего обсуждать, - заверил американский лидер. - Я хочу, чтобы дела предшествовали словам". Он подверг критике действия предыдущей администрации, которая заранее объявила о планах освобождения от террористов иракского города Мосул.

"Я не хочу много говорить о вооруженных силах. Я готов говорить, когда дело завершено, а не перед тем, как оно началось", - подчеркнул Трамп.

Наземная фаза операции по освобождению Мосула началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Поддержку с воздуха оказывают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают контртеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.

Смотрите также

Al Arabiya: в плену у террористов в Западном Мосуле остается 750 тыс. мирных жителей
Alsumaria: премьер Ирака объявил о полном освобождении Восточного Мосула от террористов
В ООН обеспокоены сообщениями об убийствах мирных жителей в Мосуле боевиками ИГ
Правительственные силы Ирака готовят наступление против ИГ на западе Мосула

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Штурм Мосула
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае
2
Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в пику иммиграционной политике Трампа
3
МО РФ: российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются
4
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии
5
ABC: Трамп подтвердил намерение создать зоны безопасности в Сирии
6
Эксперт: скандал вокруг Фийона отразится на его предвыборной программе
7
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
Темы дня
Реклама