ABC: Трамп заявил, что США не будут заранее информировать о планах Пентагона

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НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп намерен придерживаться стратегии, в соответствии с которой о планах Пентагона больше не будут заранее объявлять публично. Об этом новый хозяин Белого дома заявил в интервью телекомпании ABC.
"Когда речь идет о вооруженных силах, я не хочу ничего обсуждать, - заверил американский лидер. - Я хочу, чтобы дела предшествовали словам". Он подверг критике действия предыдущей администрации, которая заранее объявила о планах освобождения от террористов иракского города Мосул.
"Я не хочу много говорить о вооруженных силах. Я готов говорить, когда дело завершено, а не перед тем, как оно началось", - подчеркнул Трамп.
Наземная фаза операции по освобождению Мосула началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Поддержку с воздуха оказывают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают контртеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.