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В Казахстане на всенародное обсуждение вынесен проект изменений в конституцию

Международная панорама
26 января, 8:35 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Светлана Тумакова
Изменения в законодательстве призваны усилить роль парламента в стране
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АСТАНА, 26 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Проект изменений и дополнений в действующую конституцию, касающихся перераспределения полномочий между ветвями власти в республике, опубликован в официальных СМИ по распоряжению президента для всенародного обсуждения.

"Вынести проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" на всенародное обсуждение, которое провести в период с 26 января до 26 февраля 2017 года", - говорится в распоряжении главы государства.

Усилить роль парламента и ответственность правительства

Согласно законопроекту, вносимые в конституцию изменения и дополнения в первую очередь усиливают роль парламента республики.

Так, если ранее правительство несло ответственность за свою работу перед президентом и только в отдельных случаях перед Мажилисом (нижняя палата парламента), теперь оно на постоянной основе будет отвечать за свои действия перед президентом и парламентом.

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Кроме того, вносимые в конституцию изменения предполагают, что правительство будет слагать полномочия перед вновь избранным Мажилисом, в то время как ранее слагало их перед президентом. Новый состав правительства будет предлагать премьер-министр, ранее назначенный президентом после консультаций с депутатами. До сих пор глава правительства самостоятельно вносил кандидатуры членов кабмина президенту.

В соответствии с предлагаемыми изменениями в конституцию, президент не будет больше самостоятельно утверждать госпрограммы, а также принимать указы, имеющие силу закона, и сами законы. Ранее парламент мог временно делегировать президенту право самостоятельно принимать законы.

Упрощается также порядок освобождения членов правительства от должности по обращению депутатов.

Обеспечивать анализ и обобщение предложений, высказанных в ходе всенародного обсуждения, а также доработку законопроекта с учетом всех предложений и последующее внесение его на рассмотрение президента поручено специальной рабочей группе по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Ради устойчивости власти в стране

О необходимости перераспределения полномочий между ветвями власти Назарбаев заявил 15 декабря прошлого года накануне празднования 25-летия независимости республики, выступая на торжественном собрании. При этом он подчеркнул, что Казахстан "был, есть и будет государством с президентской формой правления", однако "настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом".

Впоследствии указом президента была создана рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти в республике. Ее возглавил руководитель президентской администрации Адильбек Джаксыбеков.

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В состав группы вошли представители парламента, правительства, Верховного суда и других государственных органов, а также юристы и ученые.

В среду, 25 января, Назарбаев выступил со специальным обращением в эфире республиканских телеканалов, где заявил, что отдает значительную часть своих полномочий парламенту и правительству для придания устойчивости действующей системе власти в стране. "Важно усилить роль парламента в формировании правительства, повысить ответственность кабинета министров перед депутатским корпусом", - подчеркнул президент.

В качестве приоритетных для главы государства Назарбаев обозначил стратегические функции и "роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти". Он заявил, что президент "сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности в целом, обороноспособности страны".

Назарбаев распорядился внести в парламент законопроект с поправками, касающимися перераспределения президентских полномочий, не требующих изменения конституции, до конца нынешней сессии, то есть до июля, а вопросы, требующие изменения Основного закона, вынести на всеобщее обсуждение.

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Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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