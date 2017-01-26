Красный Крест: ситуация на юго-востоке Украины улучшается, но остается сложной

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Евгений Коломеец/. Руководитель Международного Комитета Красного Креста (МККК) на Украине Алан Эшлиманн в беседе с ТАСС рассказал о состоянии гуманитарной ситуации в зоне конфликта на юго-востоке Украины, о проблемах, стоящих перед жителями Луганской и Донецкой областей, а также сообщил, что делает Красный Крест для решения насущных гуманитарных проблем региона.

Гуманитарная помощь С середины августа 2014 года 59 автоколонн МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области свыше 65 тыс. тонн гуманитарной помощи, в основном это продукты питания, предметы первой необходимости, строительные материалы и медикаменты. Помощь из России помогла Донбассу избежать гуманитарной катастрофы.

По словам Эшлиманна, положение на юго-востоке Украины продолжает оставаться хрупким, несмотря на некоторые улучшения. "Ситуация по-прежнему остается сложной, особенно на линии соприкосновения, - сказал он. - Есть районы, где продолжаются боевые действия, где обстрелы происходят каждый день, и работа в этих районах представляет собой особую трудность. Текущая ситуация негативным образом отражается на людях из-за того, что конфликт длится так долго. В целом же положение улучшается, однако по ряду аспектов оно остается очень неустойчивым".

Алан Эшлиманн отметил, что наибольшую обеспокоенность местного населения вызывает отсутствие безопасности, медицинского обслуживания и возможности доступа к продуктам питания. "Особую обеспокоенность у населения по обе стороны от линии соприкосновения вызывает обстановка в сфере безопасности, потому что продолжаются обстрелы, которые в основном происходят ночью, однако мы фиксировали и обстрелы в дневное время, - сказал он. - Для большей части населения нормальная жизнь пока невозможна, что отражается и на экономическом развитии, и на возможности приобретать продукты питания, особенно на линии соприкосновения. Остается ряд проблем, связанных со здравоохранением и оказанием медицинской помощи - ситуация в этой области все еще нестабильна".

Особое беспокойство главы представительства МККК на Украине вызывает ситуация с водоснабжением населенных пунктов, размещенных на линии соприкосновения. "Вызывает озабоченность снабжение населения основными ресурсами, такими, как вода - многие объекты инфраструктуры водоснабжения пострадали в результате боевых действий, - отметил Эшлиманн. - МККК отмечает проблемы, связанные с отсутствием возможности произвести оплату за воду и собственно с поставками воды".

"Красный Крест по-прежнему озабочен трудностями, которые испытывает местное население при пересечении линии соприкосновения - это связано с затратами времени: зимой, когда стоит холодная погода, людям приходится часами ожидать в очереди на пропускных пунктах, - сообщил он. - В этой связи МККК установил пункты обогрева, где люди могут согреться и выпить горячего чаю, они расположены по обе стороны перехода у станицы Луганская. На ряде пропускных пунктов были установлены туалеты. Мы также разместили плакаты, которые предупреждают население об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов".

Глава украинского представительства МККК также остановился на объемах помощи, поступающей по линии его организации в зону конфликта на юго-востоке Украины. "Мы оказываем помощь людям по обе стороны линии соприкосновения, но в основном мы помогаем людям в Луганской и Донецкой областях на территориях, неподконтрольных украинским властям, - сообщил он. - В первую очередь, мы раздаем продукты питания в тех населенных пунктах, которые находятся рядом с линией соприкосновения. В 2016 году мы оказали помощь порядка 200 тысячам человек и распределили 500 тысяч продуктовых наборов -один такой набор весит 18 килограммов. Общий вес составил около 8 тонн".

МККК, по словам Алана Эшлиманна, также участвует в ремонте и восстановлении объектов инфраструктуры и жилья. "Мы оказываем помощь в обеспечении работы объектов водоснабжения, предоставляем материалы для ремонта разрушенных участков трубопровода, - сказал он. - Кроме того, мы предоставляем химические реагенты для водоочистки. Людям, чьи дома пострадали в результате боевых действий, мы передаем стройматериалы для восстановления жилья, такая помощь была оказана 40 тысячам человек".



Еще одним важным направлением деятельности, как отметил руководитель представительства МККК на Украине, является оказание помощи учреждениям здравоохранения. "МККК помогает обеспечению работы 100 больниц, которые находятся по обе стороны линии соприкосновения - мы предоставляем медикаменты, расходные материалы, необходимые для лечения раненых, а также медикаменты и оборудование для лечения пациентов с хроническими заболеваниями, - сказал Эшлиманн. - Мы обеспечиваем больницы инсулином для больных диабетом, предоставляем возможность проведения гемодиализа для людей с болезнями почек, поддерживаем работу банков крови".

Алан Эшлиманн также сообщил, что "МККК на Украине ведет работу с соответствующими лицами и органами по обе стороны линии соприкосновения по вопросам розыска лиц, пропавших без вести, оказывает помощь в судебно-медицинской экспертизе".

"Операция МККК по оказанию помощи на юго-востоке Украины является восьмой по своим масштабам, если сравнивать ее с операциями Красного Креста во всем мире, - в заключение сообщил он. - Ее бюджет на 2017 год составляет приблизительно $60 миллионов".

