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Europe 1: Фийон представит следствию документы о работе своей супруги

Международная панорама
26 января, 10:58 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Ранее французская прокуратура начала в отношении кандидата в президенты страны предварительное следствие по подозрению в хищении госсредств
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ПАРИЖ, 26 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон в четверг представит французским следственным органам ряд документов, касающихся работы его супруги.

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Об этом сообщил в эфире радиостанции Europe 1 Брюно Ретайо, сенатор и представитель той же партии, что и Фийон - "Республиканцы".

"Франсуа Фийон намерен сегодня представить прокуратуре по расследованию финансовых нарушений ряд документов, связанных с работой его супруги Пенеолопы", - сказал сенатор.

Французская прокуратура начала в отношении Фийона предварительное следствие по подозрению в хищении государственных средств, злоупотреблении государственными средствами и получении доходов от таких действий.

Скандал вокруг Пенелопы Фийон

Следственные органы заинтересовались Пенелопой Фийон после того, как газета Le Canard enchaine опубликовала накануне журналистское расследование. Издание сообщило, что супруга Фийона в период с 1992 по 2002 годы была оформлена в качестве личной помощницы мужа в Национальном собрании. При этом газета утверждает, что никакой конкретной работой на этом посту она не занималась, ежемесячно получая от €6,9 тыс. до €7,9 тыс. В итоге за 10 лет работы ей было выплачено €500 тыс. из средств парламентского фонда.

Кроме того, она получала €5 тыс. в месяц в период с мая 2012 года по декабрь 2013 от журнала Revue des deux Mondes, владелец которого является давним другом Франсуа Фийона, также, судя по всему, не выполняя там никакой работы.

Франсуа Фийон потребовал, чтобы его немедленно заслушали следователи по данному делу. Однако, как отмечают эксперты, "это может занять более недели - так как юридические органы действуют своими, весьма медленными, темпами".

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