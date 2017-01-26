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NYT: Трампу нравится, что в Белом доме его телефон не прослушивают

Международная панорама
26 января, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
При этом новый президент США параллельно с новым телефоном продолжает использовать прежний смартфон с незащищенной линией связи, что вызывает недовольство со стороны некоторых его помощников
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп доволен качеством системы связи в Белом доме, а также тем, что его разговоры не прослушивают, когда он использует защищенный телефон в своей новой официальной резиденции. Об этом сообщила  газета The New York Times, которая взяла интервью у нового американского лидера.

"Здесь самые прекрасные телефоны, которые я когда-либо использовал в своей жизни", - рассказал Трамп о своих впечатлениях о Белом доме, куда он переехал на прошлой неделе. "Это самая безопасная в мире система, - добавил он. - Слова просто взрываются в воздухе". Издание поясняет, что Трамп имел в виду, что его никто не прослушивает и не записывает.

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При этом издание отмечает, что Дональд Трамп продолжает использовать свой прежний незащищенный смартфон, что, по данным газеты, вызывает протесты со стороны некоторых его помощников.

В минувшую пятницу телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп сменил личный смартфон на служебный, проверенный и модифицированный с учетом требований американских спецслужб. Номер республиканца также сменился, новый знает только узкий круг лиц.

При этом телеканал тогда не смог сообщить, разрешили ли спецслужбы США Трампу после начала исполнения президентских обязанностей держать дополнительный смартфон для доступа к его любимому сервису микроблогов Twitter. Бывший руководители спецслужб США неоднократно предрекали хаос в Белом доме, если миллиардер не оставит привычку размещать сообщения в интернете по любому поводу в любое время.

По данным телеканала, Трамп ранее пользовался смартфоном Galaxy южнокорейской компания Samsung Electronics с операционной системой Android. Избранный президент известен склонностью пользоваться социальными сетями для общения с американцами. Однако эта опция, как и многие другие, должна отсутствовать в служебном телефоне по соображениям безопасности.

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