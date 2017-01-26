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Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга

Международная панорама
26 января, 15:00 UTC+3
Президент США Дональд Трамп, как и обещал, распорядился начать строительство защитной стены на границе США и Мексики. ТАСС вспоминает другие случаи возведения стен между странами и народами
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Недавно построенное ограждение на границе США с Мексикой
Недавно построенное ограждение на границе США с Мексикой
Недавно построенное ограждение на границе США с Мексикой
© REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Новые ограждения проходят неподалеку от домов обыкновенных мексиканцев
Новые ограждения проходят неподалеку от домов обыкновенных мексиканцев
Новые ограждения проходят неподалеку от домов обыкновенных мексиканцев
© REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Некоторые жители приграничной зоны оказались разделены стеной
Некоторые жители приграничной зоны оказались разделены стеной
Некоторые жители приграничной зоны оказались разделены стеной
© REUTERS/Jorge Duenes
Мексиканский солдат на блокпосту
Мексиканский солдат на блокпосту
Мексиканский солдат на блокпосту
© AP Photo/Christian Torres
Пограничный забор стоит прямо в воде
Пограничный забор стоит прямо в воде
Пограничный забор стоит прямо в воде
© REUTERS/Jorge Duenes
Автомобильная пробка на границе с США
Автомобильная пробка на границе с США
Автомобильная пробка на границе с США
© REUTERS/Mike Blake
На месте старых ограждений появляются новые — более неприступные
На месте старых ограждений появляются новые — более неприступные
На месте старых ограждений появляются новые — более неприступные
© REUTERS/Jose Luis Gonzalez
С обоих сторон границу патрулируют специальные агенты
С обоих сторон границу патрулируют специальные агенты
С обоих сторон границу патрулируют специальные агенты
© AP Photo/Christian Torres
Стены очерчивают границы населенных пунктов, которые раньше были размыты
Стены очерчивают границы населенных пунктов, которые раньше были размыты
Стены очерчивают границы населенных пунктов, которые раньше были размыты
© REUTERS/Mike Blake
Американские пограничники патрулируют территорию на конях
Американские пограничники патрулируют территорию на конях
Американские пограничники патрулируют территорию на конях
© REUTERS/Mike Blake
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Недавно построенное ограждение на границе США с Мексикой
© REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Новые ограждения проходят неподалеку от домов обыкновенных мексиканцев
© REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Некоторые жители приграничной зоны оказались разделены стеной
© REUTERS/Jorge Duenes
Мексиканский солдат на блокпосту
© AP Photo/Christian Torres
Пограничный забор стоит прямо в воде
© REUTERS/Jorge Duenes
Автомобильная пробка на границе с США
© REUTERS/Mike Blake
На месте старых ограждений появляются новые — более неприступные
© REUTERS/Jose Luis Gonzalez
С обоих сторон границу патрулируют специальные агенты
© AP Photo/Christian Torres
Стены очерчивают границы населенных пунктов, которые раньше были размыты
© REUTERS/Mike Blake
Американские пограничники патрулируют территорию на конях
© REUTERS/Mike Blake

"Нация без границ — это не нация. С сегодняшнего дня Соединенные Штаты возвращают контроль над своими границами", — заявил Дональд Трамп во время выступления в Министерстве внутренней безопасности. Строительство стены было одним из предвыборных обещаний республиканца, и он его сдержал, подписав соответствующий указ в среду. В интервью телеканалу ABC Трамп сообщил, что строительство начнется "в относительно короткие сроки", а Мексика заплатит за стену со стопроцентной вероятностью (при этом на первых порах создание стены будет финансироваться за счет американских налогоплательщиков). "Я говорю вам, что оплата (со стороны Мексики. — Прим. ТАСС) будет. Неким путем, возможно, сложным путем. То, что я делаю, хорошо для США. И это будет хорошо для Мексики тоже", — подчеркнул президент.

Решение о строительстве стены осудили не только власти Мексики, которые поспешили напомнить, что ни за какую стену они платить не собираются. Либеральные медиа в США также разнесли в пух и прах план Трампа, а в штабе Демократической партии заявили, что строительство стены противоречит американским ценностям. Что будет представлять из себя "стена Трампа", пока сказать невозможно: будет ли это реальная стена или система различных конструкций, снабженных датчиками безопасности. Известно, что длина стены составит порядка 3,7 тыс. км, что примерно равно по длине 20 Берлинским стенам. Если Трамп захочет сделать стену бетонной (по аналогии с Берлинской), ему понадобится 339 млн кубических футов цемента — это в три раза больше, чем пошло на знаменитую плотину Гувера. А стоить все это будет, согласно примерным подсчетам архитекторов, $25 млрд. 

Намерение Трампа оградиться от своих соседей вполне соответствует настроениям последних лет: все больше стран, в том числе и европейских, начинают возводить ограничительные сооружения и стены на своих границах. Как отмечают СМИ, в 1989 году, когда пала Берлинская стена, в мире было 16 пограничных стен, на сегодняшний день их уже около 65, причем только за 2015–2016 годы было построено около 246 км ограждений. ТАСС отобрал самые главные стены, которые по сей день отделяют страны и народы друг от друга. 

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Победа Трампа на выборах в США
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