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Krone: полиция проводит крупную антитеррористическую операцию в Австрии

Международная панорама
26 января, 11:17 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
В операции участвуют около 800 полицейских, они обыскивают квартирыв Вене и Граце. В Граце спецслужбы взяли штурмом мечеть
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ВЕНА, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийские силовики в четверг проводят антитеррористические операции против радикальных исламистов во многих регионах страны. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

В частности, обыски проходят во многих квартирах в Вене и Граце. Порядка 800 полицейских участвуют в операции. Издание также отмечает, что в Граце спецслужбы взяли штурмом мечеть.

Министерство внутренних дел Австрии пока воздерживается от комментариев и обещает предоставить информацию позже.

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