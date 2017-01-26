Krone: полиция проводит крупную антитеррористическую операцию в Австрии

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ВЕНА, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийские силовики в четверг проводят антитеррористические операции против радикальных исламистов во многих регионах страны. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.
В частности, обыски проходят во многих квартирах в Вене и Граце. Порядка 800 полицейских участвуют в операции. Издание также отмечает, что в Граце спецслужбы взяли штурмом мечеть.
Министерство внутренних дел Австрии пока воздерживается от комментариев и обещает предоставить информацию позже.