Krone: полиция проводит крупную антитеррористическую операцию в Австрии

ВЕНА, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийские силовики в четверг проводят антитеррористические операции против радикальных исламистов во многих регионах страны. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

В частности, обыски проходят во многих квартирах в Вене и Граце. Порядка 800 полицейских участвуют в операции. Издание также отмечает, что в Граце спецслужбы взяли штурмом мечеть.

Министерство внутренних дел Австрии пока воздерживается от комментариев и обещает предоставить информацию позже.