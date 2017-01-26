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Новое хранилище отработавшего ядерного топлива на ЧАЭС введут в эксплуатацию в 2018 году

Международная панорама
26 января, 11:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, января. /ТАСС
Из-за того, что существующее хранилище заполнено на 97%, в течение 10 лет планируется перевезти топливо на СХОЯТ-2, которое обеспечит хранение отработавшего топлива на протяжении 100 лет
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КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Новое хранилище для отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) начнут вводить в эксплуатацию в III квартале 2018 года. Об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в ответ на запрос украинского информагентства УНИАН.

"Госпредприятие "ЧАЭС" и подрядная организация - американская компания Holtec International в III квартале 2018 года планируют начать ввод в эксплуатацию нового сухого хранилища для отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ-2), в которое из существующего хранилища (СХОЯТ-1) будет выгружено топливо станции", - отмечается в сообщении.

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При этом, как уточнили в пресс-службе, существующее хранилище уже заполнено на 97%, в результате чего планируется в течение 10 лет перевезти топливо ЧАЭС на СХОЯТ-2, которое обеспечит хранение отработавшего топлива станции (более 21 тыс. тепловыделяющих сборок) на протяжении 100 лет. "Планируется весной 2017 года завершить монтаж оборудования СХОЯТ-2, после чего начнутся "холодные" испытания отдельного оборудования и систем без отработанных тепловыделяющих сборок (ТВС). "Горячие" испытания с ТВС планируется начать в четвертом квартале 2017 года", - добавили в пресс-службе.

Финансирование проекта ХОЯТ в чернобыльской зоне осуществляется через счет ядерной безопасности, его общая стоимость составляет €400 млн. Ранее планировалось завершить строительные работы на объекте, который проектирует и строит Holtec, до конца 2016 года. Новое хранилище станет самым большим сухим хранилищем отработавшего ядерного топлива в мире. Срок его эксплуатации рассчитан не менее чем на 100 лет.

На Украине еще в советские времена - в 1986 году - было построено Хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-1). Это хранилище мокрого типа, то есть отработавшие тепловыделяющие сборки выдерживаются под слоем воды. ХОЯТ-1 состоит из четырех рабочих и одного резервного бассейна. Топливные кассеты хранятся поштучно в специальных трубчатых пеналах.

ХОЯТ-1 не соответствует современным стандартам, а проектный срок его эксплуатации истек в 2016 году. Именно для того, чтобы топливо безопасно хранилось еще сотню лет, было принято решение построить на промышленной площадке ЧАЭС хранилище "сухого типа" - ХОЯТ-2.

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