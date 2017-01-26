"Ахрар аш-Шам" заявила об объединении с шестью группировками на севере Сирии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Одна из основных сирийских вооруженных группировок "Ахрар аш-Шам" заявила об объединении с шестью группировками на северо-западе Сирии после недавних атак боевиков "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) на оппозиционную "Сирийскую свободную армию" (ССА) на этой территории. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление "Ахрар аш-Шам".

Боевики "Джебхат Фатх аш-Шам" в ночь на вторник атаковали и захватили некоторые позиции ССА на северо-западе Сирии. По данным агентства, причиной нападений стало участие представителей ССА в переговорах по Сирии в Астане.

По информации журналистов, экстремисты "Ахрар аш-Шам" принимают сторону "Сирийской свободной армии". Заявление "Ахрар аш-Шам" гласит, что любое нападение на ее сторонников равносильно "объявлению войны", и они без колебаний будут противостоять этому, отмечает агентство.

Переговоры по Сирии прошли в Астане 23-24 января. Главным их результатом стало принятие итогового коммюнике, предусматривающего создание механизма по контролю за соблюдением перемирия. В них участвовали единая делегация сирийской вооруженной оппозиции, представители официального Дамаска, Россия, Иран и Турция (страны - гаранты соглашения о перемирии).