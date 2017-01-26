Al Jazeera: против полиции США подан иск из-за задержаний при инаугурации

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Иск против вашингтонской полиции по обвинению в необоснованных задержаниях во время церемонии инаугурации президента США юристов, медиков и журналистов, среди которых был корреспондент российского телеканала RT Александр Рубинштейн, подан в американский суд. Об этом сообщил на своем англоязычном сайте телеканал Al Jazeera со ссылкой на подавшего иск адвоката Джеффри Лайта, представляющего интересы некоторых из задержанных.

Адвокат обвиняет полицейских столицы США в применении избыточной силы в отношении демонстрантов, протестовавших против вступления в должность президента США Дональда Трампа, и в проведении неизбирательных задержаний. По словам Лайта, задержанные юристы, медики и журналисты не принимали участие в столкновениях с полицией и актах вандализма. Несмотря на это, им были предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, которые грозят им тюремным заключением сроком до 10 лет. Журналисты находились среди демонстрантов для освещения событий, медики - для оказания помощи пострадавшим в случае столкновений, юристы - в качестве наблюдателей, поясняет телеканал.

"Всем было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, однако полиция не пояснила причин, - заявил адвокат Джеффри Лайт. - Они (полицейские - прим. ТАСС) задерживали всех, кто находился в определенном районе. Полиция заявила, что неустановленные люди бросали предметы, однако они не предъявили конкретным людям обвинения в том, что они бросали предметы". "Это неконституционно, потому что люди были задержаны несмотря на то, что полиция не установила, что они совершили что-то противоправное".

В день инаугурации президента США 20 января полиция Вашингтона задержала группу из шести журналистов, в числе которых был корреспондент российского англоязычного телеканала RT Александр Рубинштейн. Они освещали в том числе акции протеста противников Трампа, сопровождавшиеся актами насилия. Впоследствии журналисты были освобождены, однако им были предъявлены обвинения.

Во вторник пресс-служба RT подтвердила, что против Рубинштейна заведено дело об участии в массовых беспорядках и сообщила, что сотрудник сейчас на свободе, а слушания по его делу состоятся в феврале. По данному обвинению, как отмечается в сообщении телеканала, максимальное наказание составляет до 10 лет тюрьмы или штраф в размере $25 тыс.

Помимо корреспондента RT, во время церемонии инаугурации полицией столицы США были задержаны другие журналисты, в том числе Эван Энджел, продюсер новостного интернет-портала Vocative Аарон Канту, работавший в качестве внештатного сотрудника на Al Jazeera и другие СМИ.