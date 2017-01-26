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Турция поддерживает инициативу Трампа о создании зон безопасности в Сирии

Международная панорама
26 января, 12:57 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Представитель турецкого МИД отмеил, что Анкара будет ждать практических шагов по этой инициативе
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АНКАРА, 26 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о создании зон безопасности в Сирии, но будет ждать практической реализации этой идеи. Об этом в четверг заявил на брифинге в Анкаре официальный представитель МИД Турции Хюсейин Мюфтюоглу.

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"Мы изначально выступали за создание таких зон, куда смогут прийти тысячи сирийцев. Но сейчас мы будем ждать дальнейших практических шагов по этой инициативе Трампа. Посмотрим, какие будут дальнейшие его распоряжения, и тогда займемся оценкой", - сказал он.

Мюфтюоглу добавил, что планы США о зонах безопасности в Сирии "важны, но пока никакой дополнительной информации на этот счет не поступало".

Трамп заявил о намерении создать зоны безопасности в среду в интервью телекомпании ABC. "Я абсолютно точно создам зоны безопасности в Сирии", - сказал он.

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