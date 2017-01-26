Турция поддерживает инициативу Трампа о создании зон безопасности в Сирии

АНКАРА, 26 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о создании зон безопасности в Сирии, но будет ждать практической реализации этой идеи. Об этом в четверг заявил на брифинге в Анкаре официальный представитель МИД Турции Хюсейин Мюфтюоглу.

"Мы изначально выступали за создание таких зон, куда смогут прийти тысячи сирийцев. Но сейчас мы будем ждать дальнейших практических шагов по этой инициативе Трампа. Посмотрим, какие будут дальнейшие его распоряжения, и тогда займемся оценкой", - сказал он.

Мюфтюоглу добавил, что планы США о зонах безопасности в Сирии "важны, но пока никакой дополнительной информации на этот счет не поступало".

Трамп заявил о намерении создать зоны безопасности в среду в интервью телекомпании ABC. "Я абсолютно точно создам зоны безопасности в Сирии", - сказал он.