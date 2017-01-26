НАТО и Черногория создадут трастовый фонд для уничтожения устаревшего оружия в 2017 году

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БРЮССЕЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. НАТО и Черногория создадут в 2017 году трастовый фонд для уничтожения излишков устаревшего оружия в этой стране. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с премьером Черногории Душко Марковичем.
"В рамках нашего сотрудничества мы создадим в этом году совместный трастовый фонд для уничтожения излишков устаревшего оружия", - отметил Столтенберг.
Что касается процесса вступления Черногории в НАТО, Столтенберг отметил, что процесс ратификации соответствующего протокола находится "в финальной стадии ратификации, и как только этот процесс будет закончен, Черногория будет приглашена стать 29-м членом самого успешного военного союза в истории человечества". К настоящему моменту 22 из 28 стран НАТО ратифицировали протокол о вступлении Черногории.
Трастовые фонды по уничтожению излишков списанных боеприпасов и оружия - это одна из базовых форм сотрудничества, которые НАТО предлагает своим странам-партнерам.