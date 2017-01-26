Оптимизация расходов: как указ Трампа повлияет на бюджет ООН

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект указа о сокращении финансирования международных организаций, в том числе ООН, "минимум на 40%", сообщила в среду американская газета New York Times со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ. ТАСС рассказывает, как такое сокращение повлияет на финансирование ООН и откуда международная организация изыскивает средства на свое существование.

План Трампа и обсуждения в Конгрессе

Предварительный вариант указа под названием "Аудит и сокращение финансирования США международных организаций" предполагает полный отказ от предоставления денежных ассигнований организациям и группам, не подходящим под список четко обозначенных критериев. Так, американского финансирования могут лишиться те, кто признают палестинское государство, финансируют аборты или действуют в обход санкций введенных против Ирана и Северной Кореи. Такая же участь может постигнуть организации, находящиеся под контролем или влиянием "стран-спонсоров терроризма" или стран, систематически нарушающих права человека.

При этом объем средств, который Вашингтон продолжит выделять остальным, предполагается сократить "минимум на 40%". Несомненно, такой указ, в случае его подписания Дональдом Трампом, затронет и финансирование ООН. И это на фоне продолжающихся обсуждений в Конгрессе о возможном выходе США из международной организации.

Возмущенный резолюцией Совета Безопасности ООН от 23 декабря против израильской поселенческой деятельности, республиканец Майк Роджерс из штата Алабама внес законопроект о выходе США из ООН на рассмотрение комитета по международным делам Палаты представителей в начале января. Радикальное предложение Роджерса предполагает лишение дипломатического иммунитета сотрудников ООН в США, закрытие представительства США при всемирной организации, разрыв соглашения о размещении штаб-квартиры организации в Нью-Йорке и аннулирование участия Вашингтона во всех конвенциях ООН.

Бюджет ООН и доля США

Согласно официальным документам, доля США в бюджете ООН на 2016 год составляет ровно 22%. Это огромная доля по меркам организации: за США следует Япония с 9,68%, а доля России в бюджете составляет около 3,1%. При этом доли таких стран, как Гамбия или Либерия – всего 0,001%. Столь огромные различия объясняются специальной системой подсчета взносов стран-членов, рассчитываемой ООН на основе ряда макроэкономических показателей, в первую очередь – валового национального продукта.

К тому же, у организации есть так называемый "потолок" доли расходов – те самые 22%, выплачиваемые США. Такой порог установили, чтобы бюджет организации не был слишком сильно зависим от одной страны. В случае, если у страны появляется крупная задолженность, она может потерять право голоса на Генеральной Ассамблее.

Выплаты стран в основной бюджет обязательны для каждой страны-члена, но есть еще и необязательные выплаты на нужды ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы.

Отдельно рассчитывается и бюджет миротворческих операций ООН, которые за 2015-2016 фискальный год обошлись в $8.27 миллиарда. Доля США в этом бюджете несколько выше – 28,38% или $2,34 млрд.

Основной бюджет ООН на два года (2016 и 2017) был утвержден на уровне $5,4 млрд. Так, если учесть, что доля Вашингтона в бюджете не сократится, общая сумма, которую США должны будут внести, составит порядка $1,2 млрд за два года.

Если президент США подпишет указ, то объем выделяемых в бюджет ООН средств сократится на две пятых и составит уже $720 млн. Для сравнения, 40% от доли США за два года – почти $0,5 млрд. Это больше, чем внесут за аналогичный период Россия и Великобритания вместе взятые.

А приблизительная сумма, которую ООН может недополучить на миротворческую деятельность в 2017-2018 фискальном году при сохранении той же доли США, составит почти $1 млрд.

Для того, чтобы понять, как такие сокращения основного и миротворческого бюджета ООН повлияют на деятельность организации, достаточно вспомнить, что $0,7 млрд – сумма, заложенная в двухлетнем бюджете организации как на управление и координацию всей работы Генеральной ассамблеи, так и работу ЭКОСОС (Экономического и социального совета).

И если ООН как организация не прекратит свою деятельность из-за возможного сокращения финансирования из Вашингтона, то ей придется серьезно пересмотреть свои расходы.

Александр Мосесов