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Kyodo: в КНР могут ввести дополнительные ограничения для иностранных журналистов

Международная панорама
26 января, 14:22 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
От представителей зарубежных СМИ, в частности, могут потребовать предварительно получать разрешение местных властей для сбора материалов при подготовке статей
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ТОКИО, 26 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Власти Китая рассматривают возможность введения дополнительных ограничений для иностранных журналистов, работающих в стране. С таким утверждением выступило японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.

В частности, по его данным, от представителей зарубежных СМИ могут потребовать в предварительном порядке получать разрешение соответствующих отделов местных властей для сбора материалов при подготовке статей. Кроме того, утверждает Киодо, может быть введено правило, согласно которому китайские должностные лица при этом будут сопровождать иностранных репортеров.

Японское агентство отмечает, что введение таких мер рассматривается в преддверии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), на котором будет избран новый состав Центрального комитета (ЦК) правящей партии.

По сведениям агентства, новые ужесточенные правила могут быть провозглашены уже в феврале. Они могут быть жестче тех норм, что действовали до Олимпиады 2008 года в Пекине, когда они были облегчены.

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