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В Вашингтоне задержаны семь активистов Greenpeace

Международная панорама
26 января, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Активисты забрались на строительный подъемный кран, чтобы выразить протест новому президенту США Дональду Трампу
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Полиция Вашингтона задержала семерых активистов экологической организации Greenpeace, забравшихся на строительный подъемный кран с целью выразить протест президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на заявление органов правопорядка.

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"Принимая во внимание опасность акции, Центральный полицейский департамент следил за ситуацией вплоть до спуска демонстрантов с крана в 22:04 по местному времени (06:04 мск). После этого семь человек были задержаны и взяты под стражу. Им предъявлены обвинения во взломе, незаконном проникновении, а также порче имущества", - говорится в заявлении.

По информации телекомпании, протестующие провели на подъемном кране 14 часов.

Накануне активисты Greenpeace, недовольные приходом к власти в США новой администрации президента-республиканца Дональда Трампа, забрались на подъемный кран и свесили с его стрелы огромное полотнище с надписью "Сопротивляйтесь!" Смысл акции, помимо прочего, заключался в том, что призыв к гражданскому неповиновению находился в зоне прямой видимости из Белого дома. Размер полотнища составлял приблизительно 20 метров на 10 метров.

Власти Вашингтона работе активистов-высотников не мешали. Полиция выступила с заявлением о том, что "уважает право каждого человека на выражение протеста", однако вместе с тем саму акцию назвала "незаконной" и "опасной".

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