В Вашингтоне задержаны семь активистов Greenpeace

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Полиция Вашингтона задержала семерых активистов экологической организации Greenpeace, забравшихся на строительный подъемный кран с целью выразить протест президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на заявление органов правопорядка.

"Принимая во внимание опасность акции, Центральный полицейский департамент следил за ситуацией вплоть до спуска демонстрантов с крана в 22:04 по местному времени (06:04 мск). После этого семь человек были задержаны и взяты под стражу. Им предъявлены обвинения во взломе, незаконном проникновении, а также порче имущества", - говорится в заявлении.

По информации телекомпании, протестующие провели на подъемном кране 14 часов.

Накануне активисты Greenpeace, недовольные приходом к власти в США новой администрации президента-республиканца Дональда Трампа, забрались на подъемный кран и свесили с его стрелы огромное полотнище с надписью "Сопротивляйтесь!" Смысл акции, помимо прочего, заключался в том, что призыв к гражданскому неповиновению находился в зоне прямой видимости из Белого дома. Размер полотнища составлял приблизительно 20 метров на 10 метров.

Власти Вашингтона работе активистов-высотников не мешали. Полиция выступила с заявлением о том, что "уважает право каждого человека на выражение протеста", однако вместе с тем саму акцию назвала "незаконной" и "опасной".