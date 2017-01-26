Вьетнам начинает выдавать электронные визы иностранцам

ХАНОЙ, 26 января. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вьетнам с 1 февраля начинает выдавать иностранцам электронные визы для посещения страны сроком до 30 суток. Об этом сообщил директор Департамента иммиграционной службы министерства общественной безопасности Вьетнама генерал- майор Ле Суан Вьен.

По его словам, получить электронную визу смогут граждане 40 государств, с которыми у Вьетнама установлены дипломатические отношения и которые отвечают требованиям поддержания национальной безопасности страны. Оформление разрешения на въезд через интернет займет до трех рабочих дней, а его стоимость составит $25, которые будет необходимо оплатить банковской картой.

В Национальном управлении по развитию туризма считают, что нововведение поможет повысить привлекательность Вьетнама для зарубежных путешественников. Упрощение въездных формальностей будет способствовать устойчивому росту иностранного туристического потока, полагает глава Управления Нгуен Ван Туан.

В 2016 году Вьетнам посетили более 10 млн иностранных туристов, среди которых около 400 тыс. граждан РФ. Граждане 23 государств, в том числе и россияне, могут пересечь границу Вьетнама без получения въездной визы.