Десять депутатов Рады написали заявления о выходе из правящей коалиции

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Не менее 10 депутатов Верховной рады Украины написали заявления о выходе из коалиции.

Об этом сообщил депутат Юрий Бублик, который недавно вышел из фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП).

"Есть очень много депутатов, которые написали заявления, но об их выходе официально до сих пор не объявили. Не буду называть их фамилий, чтобы не ошибиться, но такие депутаты есть", - заявил Бублик, добавив, что "их не менее десяти".

Сам Бублик 23 января заявил, что принял решение покинуть фракцию БПП, однако о его заявлении о выходе из коалиции председатель Верховной рады Андрей Парубий "принципиально отказывается объявлять". По словам Бублика, он разочарован политикой, которую ведет нынешняя власть.

"К сожалению, действующая власть не ставит целью ликвидировать коррупционные схемы, она хочет их возглавлять. А в условиях войны, которую замаскировали под АТО (силовую операцию на востоке страны), это не что иное, как циничное мародерство", - написал Бублик на своей странице в Facebook и добавил, что не видит смысла дальше быть участником правящей коалиции.

В канун Нового года из фракции БПП вышел депутат-мажоритарий Сергей Мищенко. Таким образом, сейчас в составе фракции "Блок Петра Порошенко" остается 142 депутата.

Коалиции не существует

В коалицию входят фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка. По свидетельству ряда депутатов, в коалиции давно не хватает людей. Так, по словам депутата Рады, лидера "Народного контроля" Дмитрия Добродомова, в коалиции де-факто лишь 217 депутатов при минимум 226 необходимых. В каком составе существует она сейчас, аппарат Верховной рады не знает, а руководство парламента всячески пытается скрыть информацию даже от народных избранников.

В случае развала коалиции парламент должен сформировать новую или идти на досрочные выборы. Ни президентская фракция, ни "фронтовики" не готовы к этому. Согласно соцопросам, БПП с трудом преодолевает 5-процентный барьер, а "Народный фронт" вообще не попадет в новую Раду.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в Верховной раде 8 созыва 27 ноября 2014 года. До 1 сентября 2015 года в ней состояли 302 депутата, затем число снизилось до 281 депутат. 1 сентября 2015 года из коалиции вышла Радикальная партия Олега Ляшко, а 17-18 февраля 2016 года - ее покинули фракции "Батькивщина" и "Самопомощь".