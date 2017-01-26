Трамп считает, что информатора WikiLeaks Мэннинга следовало оставить в тюрьме

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ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга предателем и заявил, что его следовало бы оставить в тюрьме. Мнение о бывшем американском военнослужащем, который находится в заключении, глава государства выразил на своей странице в социальной сети Twitter.
"Неблагодарный предатель Мэннинг, которого никогда не следовало выпускать из тюрьмы, теперь называет бывшего президента (Барака) Обаму слабым лидером. Ужасно!", - написал Трамп.
Ungrateful TRAITOR Chelsea Manning, who should never have been released from prison, is now calling President Obama a weak leader. Terrible!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2017 г.
Барак Обама за день до окончания своих президентских полномочий объявил о решении смягчить судебный приговор Мэннингу, который благодаря этому выйдет на свободу 17 мая.
Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован на военной базе США в Кувейте в 2010 году. Он передал WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009-2010 годах. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретной информации в истории США. Приговор ему был вынесен военным судом США на базе Форт-Мид в штате Мэриленд в августе 2013 года.
В 2013 году Мэннинг заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси. В феврале 2015 года начальник военной тюрьмы Форт-Ливенуорт полковник Эрика Нельсон официально разрешила заключенному начать гормональную терапию с целью смены пола.