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СБУ провела обыск в доме одного из организаторов Крестного хода на Украине

Международная панорама
26 января, 15:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, января. /ТАСС
В прошлом году состоялся Всеукраинский Крестный ход мира, любви и молитвы за Украину
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КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в доме протоиерея Виктора Земляного, который участвовал в организации западной колонны Крестного хода летом 2016 года. Об этом сообщил в четверг глава юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Александр Бахов.

"Ну что, началось? СБУ провела обыск в доме священника Ровенской епархии, благодаря которому несмотря на провокации и угрозы Всеукраинский Крестный ход смог дойти из Почаева в Киев. Я еще тогда подумал: "Ему этого не простят"! Также он отстоял и предотвратил ряд захватов храмов УПЦ на Ровенщине", - написал Бахов в Facebook.

Всеукраинский Крестный ход мира, любви и молитвы за Украину состоялся в прошлом году. Начался он в Святогорской Лавре на востоке страны 3 июля, а на западе Украины - 9 июля в Почаевской Лавре. 27 июля, в канун празднования Дня Крещения Руси и памяти князя Владимира, два шествия встретились в Киеве на Европейской площади, прошли к Владимирской горке, потом вместе с православными столицы и паломниками со всей Украины пришли к Киево-Печерской Лавре.

По данным полиции, серьезных правонарушений во время мероприятий в центре Киева в рамках Крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата, не было.

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