Новый президент Гамбии просит ЭКОВАС оставить войска в стране на полгода

РАБАТ, 26 января. /ТАСС/. Избранный президент Гамбии Адама Барроу обратился с просьбой к региональной организации Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) оставить войска в стране на ближайшие полгода. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на специального представителя генерального секретаря ООН в регионе Мухаммеда ибн Чамбаса.

Отправка войск ЭКОВАС вынудила экс-президента Гамбии Яйя Джамме признать итоги состоявшихся 1 декабря минувшего года президентских выборов и покинуть страну. Барроу должен прибыть в Гамбию сегодня вечером. До сих пор Барроу, который победил на выборах, находился в соседнем Сенегале из-за позиции Джамме, долгое время противившегося передаче ему власти.

"Президент Гамбии попросил оставить войска на шесть месяцев, решение остается за ЭКОВАС", - отметил ибн Чамбас.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным и оспорить его результаты можно лишь в суде.

Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлечены государства региона. В минувший четверг военные государств ЭКОВАС, прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу.