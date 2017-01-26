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Новый президент Гамбии просит ЭКОВАС оставить войска в стране на полгода

Международная панорама
26 января, 15:45 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 26, января. /ТАСС
Именно отправка в страну войск ЭКОВАС вынудила экс-президента признать итоги прошедших 1 декабря выборов и покинуть страну
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РАБАТ, 26 января. /ТАСС/. Избранный президент Гамбии Адама Барроу обратился с просьбой к региональной организации Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) оставить войска в стране на ближайшие полгода. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на специального представителя генерального секретаря ООН в регионе Мухаммеда ибн Чамбаса.

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© AP Photo
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Экс-президент Гамбии Яйя Джамме покинул страну
Находящийся в Сенегале избранный президент Гамбии сообщил о скором возвращении на родину

Отправка войск ЭКОВАС вынудила экс-президента Гамбии Яйя Джамме признать итоги состоявшихся 1 декабря минувшего года президентских выборов и покинуть страну. Барроу должен прибыть в Гамбию сегодня вечером. До сих пор Барроу, который победил на выборах, находился в соседнем Сенегале из-за позиции Джамме, долгое время противившегося передаче ему власти.

"Президент Гамбии попросил оставить войска на шесть месяцев, решение остается за ЭКОВАС", - отметил ибн Чамбас.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным и оспорить его результаты можно лишь в суде.

Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлечены государства региона. В минувший четверг военные государств ЭКОВАС, прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу.

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