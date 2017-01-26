Экс-мэр Нью-Йорка передал Нетаньяху личное послание от Трампа

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху личное послание от президента США Дональда Трампа в преддверии предстоящей в феврале 2017 года встречи двух лидеров в Вашингтоне. Об этом говорится в официальном сообщении канцелярии главы израильского правительства.

"Премьер-министр Нетаньяху встретился сегодня в Иерусалиме с Рудольфом Джулиани, который передал ему личное послание президента Трампа в преддверии встречи двух лидеров в Вашингтоне в следующем месяце", - говорится в документе.

В ведомстве премьера сообщили, что супруга главы правительства Сара Нетаньяху ранее говорила с супругой президента США Меланьей Трамп по телефону. "Супруга премьера позвонила по телефону супруге президента США и поздравила ее с тем, что она стала первой леди Соединенных Штатов Америки", - указали в канцелярии премьера, добавив, что "супруги лидеров Израиля и США встретятся в ближайшее время в Вашингтоне и будут вместе работать над укреплением связей между двумя государствами".

Ранее, 22 января, Трамп в ходе телефонного разговора пригласил Нетаньяху посетить Белый дом в начале февраля. В канцелярии премьер-министра Израиля охарактеризовали разговор двух лидеров как "очень теплый". Стороны обсудили соглашение с Ираном, мирный процесс с палестинцами и другие вопросы. Как подчеркнули тогда в канцелярии, Нетаньяху выразил желание "работать совместно с Трампом над обеспечением мира и безопасности в регионе" таким образом, чтобы "между США и Израилем не возникало разногласий".