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Экс-мэр Нью-Йорка передал Нетаньяху личное послание от Трампа

Международная панорама
26 января, 16:12 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Ранее президент США пригласил израильского премьера посетить Белый дом в начале февраля 2016 года
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху личное послание от президента США Дональда Трампа в преддверии предстоящей в феврале  2017 года встречи двух лидеров в Вашингтоне. Об этом говорится в официальном сообщении канцелярии главы израильского правительства.

"Премьер-министр Нетаньяху встретился сегодня в Иерусалиме с Рудольфом Джулиани, который передал ему личное послание президента Трампа в преддверии встречи двух лидеров в Вашингтоне в следующем месяце", - говорится в документе.

В ведомстве премьера сообщили, что супруга главы правительства Сара Нетаньяху ранее говорила с супругой президента США Меланьей Трамп по телефону. "Супруга премьера позвонила по телефону супруге президента США и поздравила ее с тем, что она стала первой леди Соединенных Штатов Америки", - указали в канцелярии премьера, добавив, что "супруги лидеров Израиля и США встретятся в ближайшее время в Вашингтоне и будут вместе работать над укреплением связей между двумя государствами".

Ранее, 22 января, Трамп в ходе телефонного разговора пригласил Нетаньяху посетить Белый дом в начале февраля. В канцелярии премьер-министра Израиля охарактеризовали разговор двух лидеров как "очень теплый". Стороны обсудили соглашение с Ираном, мирный процесс с палестинцами и другие вопросы. Как подчеркнули тогда в канцелярии, Нетаньяху выразил желание "работать совместно с Трампом над обеспечением мира и безопасности в регионе" таким образом, чтобы "между США и Израилем не возникало разногласий".

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Персоны
Трамп, Дональд Джулиани, Рудольф Нетаньяху, Биньямин
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