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NYDN: мэр Нью-Йорка пообещал подать в суд на Трампа при сокращении "миграционных фондов"

Международная панорама
26 января, 16:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, января. /ТАСС
Билл де Блазио уверен, что аналогичный ответ на действия новой администрации США последуют от городские власти по всей стране
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НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио намерен оказать сопротивление любым попыткам администрации президента Дональда Трампа сократить федеральное финансирование муниципальных программ по социальному обеспечению иммигрантов, что предусмотрено одним из уже подписанных президентом исполнительных указов. Градоначальник крупнейшего в США мегаполиса на пресс-конференции в мэрии в среду пообещал подать в суд на администрацию Трампа в случае сокращения выделяемых городу средств на эти цели из федерального бюджета.

"Мы немедленно явимся в суд, чтобы воспротивиться этому. И я знаю, что таким же образом поступят городские власти по всей стране", - сказал он.

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По данным газеты New York Daily News, Трамп уже подписал указ о сокращении так называемых "миграционных фондов", за счет которых финансируется содержание мигрантов в ряде крупных городов США, таких как Нью-Йорк. Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании обещал перекрыть "неконтролируемый приток мигрантов" и, в частности, ликвидировать условия для существования "городов-убежищ" для нелегалов. Эти меры, к реализации которых приступил новый президент, предусматривают не только сокращение средств, выделяемых на различные социальные службы, но и принятие местными властями активных усилий по "отлову" нелегальных иммигрантов для их выдворения из США.

"Мы не собираемся допускать того, чтобы наши (городские) полицейские использовались в качестве агентов иммиграционных служб, - заявил нью-йоркский градоначальник. - Дух этого исполнительного указа противоречит характеру нашего города и нашим ценностям. Я бы даже сказал, что он противоречит характеру и ценностям Соединенных Штатов".

"Мы не будем высылать законопослушных нью-йоркцев. Мы не разрушаем семьи", - заверил де Блазио. "Росчерком пера Вашингтон не сможет изменить жителей Нью-Йорка или наши ценности", - заявил мэр. По его словам, этот "исполнительный указ не изменит то, как мы обеспечиваем соблюдение закона".

Ранее американские СМИ сообщили о намерении Трампа в скором времени подписать указ о немедленном запрете на въезд в страну сирийских беженцев, а также о приостановке приема остальных вынужденных переселенцев на 120 дней. Речь идет об общей программе размещения беженцев в Соединенных Штатах. Кроме того, согласно проекту указа, Трамп планирует приостановить минимум на 30 дней выдачу виз гражданам семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Дата подписания этого документа пока не определена.

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