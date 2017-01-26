МИД Украины недоволен искажением его позиции журналистами Reuters

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. МИД Украины выразил недовольство произвольной трактовкой слов заместителя главы внешнеполитического ведомства Елены Зеркаль журналистами агентства Reuters, которые исказили действительную позицию Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, комментируя публикацию СМИ материала о том, что Украина потребовала право голоса на переговорах Москвы и Вашингтона по Донбассу.

"Елена Зеркаль не говорила об обеспокоенности тем, что (президент США Дональд) Трамп может исключить Украину из переговоров по Донбассу", - приводит ее слова издание "Украинская правда". По словам Бецы, разошедшиеся в СМИ слова замглавы МИД, на самом деле, были "выводами, сделанными журналистами Reuters".

Беца отметила, что заместитель министра лишь сказала: "Мы последовательно исходим из одной позиции: любые переговоры по Украине, включая Крым и Донбасс, должны происходить с нашим участием. Это чрезвычайно важно, ведь речь идет о будущем нашего государства". Однако журналисты агентства самовольно интерпретировали это заявление как обеспокоенность тем, что Трамп в попытке улучшить отношения с Москвой может исключить Украину из переговоров по Донбассу.

Ранее Reuters опубликовало интервью Зеркаль. "Так как мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключенными из переговоров... Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом", - процитировало агентство Зеркаль. В материале отмечается, что Украина опасается, что Дональд Трамп исключит Киев из любых мирных переговоров, пытаясь улучшить отношения с РФ.