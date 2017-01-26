"Вести": украинцы стали зарабатывать на славе семьи Трампа

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Украинцы начали зарабатывать на семье американского президента Дональда Трампа, активно рекламируя одежду с изображением лидера США и первой леди Меланьи Трамп.

На интернет-аукционах активно продают футболки с изображением Трампа в виде рыжего кота. Цена - 450 гривен ($16). Швеи тоже уверяют, что к ним уже поступают заказы на платья "как у Меланьи". На страничках в соцсетях ищут небесно-голубые туфли, в которых первая леди появилась на церемонии инаугурации.

СПЕЦПРОЕКТ Трамп и его семья: кто есть кто в семье миллиардера Американские СМИ задают вопрос: будет ли Белый дом отделен от бизнеса Трампа после его вступления в должность президента

Популярность набирает и обувь от Иванки Трамп, дочери американского президента, которая владеет компанией по производству аксессуаров. Брендовые туфли Иванки активно продают на сайтах бесплатных объявлений. Причем, если раньше об этой фирме на Украине и не слышали, то теперь при запросе "Трамп" появляется с десяток моделей, средняя цена которых составляет 10 тыс. гривен ($370).

Еще дальше пошли украинцы на Западе страны. Узнав, что у зятя Трампа Джареда Кушнера якобы есть украинские корни, в районном центре Подгайцы Тернопольской области начали водить экскурсии. Как уверяет местный краевед Степан Колодницкий, мама Серил Кушнер (до замужества Штадтмауэр) - потомок эмигрантов из этого местечка. "Его предки Штадтмауэры выехали в США в 1920-х. Но как минимум одна из родственниц, Фрида Штадтмауэр, осталась в Подгайцах, пережила Холокост и уже потом уехала в Израиль. Сейчас никого не осталось", - рассказал он украинскому изданию "Вести".

По его словам, в городе сохранилась синагога 1627 года и одна из школ 1807 года, куда теперь водят экскурсии. Туда якобы ходили и предки Джареда Кушнера. Экскурсовод рассказывает, что якобы мама Серил уже бывала на Украине, разыскивая могилы своих предков. На американском генеалогическом сайте сказано, что ближайшие родственники Джареда родом из тернопольского села Козов и львовского села Краковец. Предполагается, что в 1920-х годах Штадтмауэры перебрались в Америку и осели в Нью-Йорке.