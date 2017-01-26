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Основные группы оппозиции Сирии приедут на встречу с Лавровым в Москве

Международная панорама
26 января, 16:50 UTC+3
Как сообщил лидер "Народного фронта за перемены и освобождение", вопрос участия Высшего комитета по переговорам пока не ясен
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сирийская оппозиция на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 27 января будет представлена "московской", "каирской", "хмеймимская", "астанинской" (названия по месту проведения организационных встреч, последняя группа сложилась по итогам встреч в Астане представителей оппозиции в 2015 году - прим. ТАСС) группами оппозиции, курдскими объединениями, вопрос участия Высшего комитета по переговорам ("эр-риядская группа") пока не ясен.

Об этом ТАСС сообщил лидер "Народного фронта за перемены и освобождение", представитель "московской группы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

"Будут "московская", "каирская", хмеймиская", "астанинская" группы, курды Демократического союза Салеха Муслима, приглашены также курды Национального совета, - сказал он. - "Эр-риядская группа" приглашена, но будет видно завтра, приедут они или нет".

Участие в переговорах в Женеве

Отдельная встреча представителей сирийской оппозиции для обсуждения вопросов участия в переговорах в Женеве, в том числе перспектив создания одной делегации оппозиции, возможна после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил Джамиль.

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"Это наше дело (создание одной делегации оппозиции - прим. ТАСС). Будем обсуждать после встречи с Лавровым... - сказал он. - Между нами, сирийцами, мы должны обсуждать вопрос создания одной делегации оппозиции, чтобы облегчить переход к прямым переговорам и добиться успеха".

"Я думаю, что это будет отдельная встреча. Должны встретиться все сирийцы, чтобы между собой договариваться о будущем", - добавил он.

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