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Глава британского МИД призвал не терять бдительности с Россией

Международная панорама
26 января, 17:50 дата обновления: 26 января, 18:01 UTC+3
Вместе с тем, Борис Джонсон призвал "говорить с русскими"
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ЛОНДОН, 26 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал взаимодействовать с Россией, но при этом не снижать бдительности.

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"Мы должны взаимодействовать с Россией, мы должны говорить с русскими. Мы не можем просто отвергнуть их и демонизировать", - сказал он, выступая в комитете по иностранным делам Палаты лордов, верхней палаты британского парламента.

При этом он призвал не снижать бдительности в отношении Москвы. "Мы должны иметь двухуровневый подход: бдительность, твердость, решительность в соответствии со статьей 5 устава о НАТО, которая говорит о защите членов НАТО, но также сотрудничать с Россией", - сказал Джонсон.

В качестве возможной сферы сотрудничества с Москвой глава ведомства назвал взаимодействие по Сирии, где почти шесть лет не прекращается гражданская война, упомянув о прошедшей ранее в столице Казахстана международной встрече по урегулированию в САР. "Если в Астане они (представители России) могут добиться прогресса, если они могут обеспечить перемирие, которое ведет к политическому урегулированию, к неким демократическим договоренностям, к переходу от (власти президента САР Башара) Асада, то, на мой взгляд, это может быть неплохой вещью. Мы должны быть интеллектуально открыты к тем возможностям, которые они предоставляют", - отметил Джонсон.

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