Глава британского МИД призвал не терять бдительности с Россией

Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернетаОбщество 26 января, 19:05
Песков: мнение Клименко об ограничениях интернета - это частная точка зренияПолитика 26 января, 19:03
Оптимизация расходов: как указ Трампа повлияет на бюджет ООНМеждународная панорама 26 января, 19:00
Тренер сборной России Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой "Спартака"Спорт 26 января, 18:52
Стадион "Маракана" полностью обесточен из-за долгов за электроэнергиюСпорт 26 января, 18:47
Баскетболист "Химок" Швед признан самым ценным игроком четвертого тура Топ-16 ЕврокубкаСпорт 26 января, 18:44
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35Армия и ОПК 26 января, 18:43
Тренер: вопрос участия Варламова в ЧМ по хоккею будет рассматриваться ближе к веснеСпорт 26 января, 18:39
Фигуристы Степанова и Букин не почувствовали, что допустили ошибки во время проката на ЧЕСпорт 26 января, 18:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 26 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал взаимодействовать с Россией, но при этом не снижать бдительности.
"Мы должны взаимодействовать с Россией, мы должны говорить с русскими. Мы не можем просто отвергнуть их и демонизировать", - сказал он, выступая в комитете по иностранным делам Палаты лордов, верхней палаты британского парламента.
При этом он призвал не снижать бдительности в отношении Москвы. "Мы должны иметь двухуровневый подход: бдительность, твердость, решительность в соответствии со статьей 5 устава о НАТО, которая говорит о защите членов НАТО, но также сотрудничать с Россией", - сказал Джонсон.
В качестве возможной сферы сотрудничества с Москвой глава ведомства назвал взаимодействие по Сирии, где почти шесть лет не прекращается гражданская война, упомянув о прошедшей ранее в столице Казахстана международной встрече по урегулированию в САР. "Если в Астане они (представители России) могут добиться прогресса, если они могут обеспечить перемирие, которое ведет к политическому урегулированию, к неким демократическим договоренностям, к переходу от (власти президента САР Башара) Асада, то, на мой взгляд, это может быть неплохой вещью. Мы должны быть интеллектуально открыты к тем возможностям, которые они предоставляют", - отметил Джонсон.