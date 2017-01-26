Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн

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Администрация Дональда Трампа сообщила властям Палестины, что замораживает трансферт в $221 млн, которые были выделены кабинетом Обамы в последние часы у власти. Об этом изданию The Times of Israel сообщил высокопоставленный источник в автономии.
Во вторник американская сторона сообщила премьер-министру Палестины Рами Хамдалле, что в ближайшем будущем не стоит ожидать поступления средств.
В Госдепе заявили, что решение о выделении средств было в последнюю минуту принято экс-госсекретарем Джоном Керри, несмотря на возражения Конгресса. В ведомстве также отметили, что намерены скорректировать решение о передачи средств в соответствии с приоритетами команды Трампа.
Ранее администрацию Обамы неоднократно критиковали за выделение средств Палестинской автономии. Деньги поступали из Агентства по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) и предназначались для помощи населению Западного берега и Сектора Газа.
Даже без учета $221 млн в 2016 году автономия получила $250 млн от американского правительства, отмечает источник издания.