У МВФ пока нет официальных данных о намерениях Трампа

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ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. МВФ не получал пока никаких официальных уведомлений о намерениях новой американской администрации Дональда Трампа в отношении организации. Официальный представитель Фонда Уильям Мэррей подчеркнул это 26 января на регулярном брифинге для журналистов. Его просили прокомментировать известия о том, будто новые власти США намерены сократить свое участие в деятельности международных организаций системы ООН.
"Думаю, я видел те же сообщения, что и вы, - сказал Мэррей. - У нас нет совершенно никакой информации по этому поводу. Много о чем говорят и пишут, но все это неофициально. Гадать на эту тему я не могу, когда увидим нечто официальное, обязательно прокомментируем".
На вопрос о том, не опасается ли МВФ выхода США из состава организации, последовал такой же ответ. "Вы меня заставляете строить предположения, - сказал представитель Фонда. - Я не готов этого делать в отношении того, что они могут или не могут сделать".
Мэррей заверил, что финансовое положение МВФ никаких опасений не внушает. "У нас все в порядке, - сказал он. - Мы в хорошем состоянии в плане ликвидности".
Недавно МВФ опубликовал уточненный прогноз по состоянию и перспективам мировой экономики. Показатели США в нем были пересмотрены в сторону некоторого улучшения. На вопрос о том, не было ли это попыткой "угодить" новым американским властям, представитель Фонда ответил отрицательно.
"Нам надо составлять собственные базовые сценарии, - сказал он. - Это наша работа. Мы никому не угождаем".