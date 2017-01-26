Госдеп не уточняет, заморожено ли решение Обамы о переводе Палестине $220 млн

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент США в настоящее время пересматривает часть решений прежней администрации, но не комментирует информацию ряда СМИ о том, что перевод Палестине $221 млн заморожен. Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС, и. о. начальника пресс-службы внешнеполитического ведомства Марк Тонер порекомендовал "обратиться в Белый дом".

Вместе с тем в окружении нынешнего президента США Дональда Трампа пока не комментируют этот вопрос.

"Госдепартамент пересматривает ряд программ, о которых (Капитолийский) холм был уведомлен в течение последних двух месяцев, и внесет необходимые коррективы, чтобы они (эти программы - прим. ТАСС) были приведены в соответствие с приоритетами администрации Трампа - Пенса", - сказал Тонер.

Как сообщила 25 января газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя палестинской администрации, официальные лица США уведомили премьер-министра Палестины Рами Хамадаллу, что означенные средства не будут перечислены в ближайшем будущем. Предполагается, что эти деньги должны быть использованы в рамках программ по восстановлению сектора Газа.