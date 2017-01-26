Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп не уточняет, заморожено ли решение Обамы о переводе Палестине $220 млн

Международная панорама
26 января, 19:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
В окружении Дональда Трампа пока не комментируют этот вопрос
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Mark Wilson/Getty Images

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент США в настоящее время пересматривает часть решений прежней администрации, но не комментирует информацию ряда СМИ о том, что перевод Палестине $221 млн заморожен. Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС, и. о. начальника пресс-службы внешнеполитического ведомства Марк Тонер порекомендовал "обратиться в Белый дом".

Вместе с тем в окружении нынешнего президента США Дональда Трампа пока не комментируют этот вопрос.

Смотрите также
Дональд Трамп
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн

"Госдепартамент пересматривает ряд программ, о которых (Капитолийский) холм был уведомлен в течение последних двух месяцев, и внесет необходимые коррективы, чтобы они (эти программы - прим. ТАСС) были приведены в соответствие с приоритетами администрации Трампа - Пенса", - сказал Тонер.

Как сообщила 25 января газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя палестинской администрации, официальные лица США уведомили премьер-министра Палестины Рами Хамадаллу, что означенные средства не будут перечислены в ближайшем будущем. Предполагается, что эти деньги должны быть использованы в рамках программ по восстановлению сектора Газа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
2
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
3
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
4
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
7
Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернета
Темы дня
Реклама