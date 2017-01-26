Госдеп не уточняет, заморожено ли решение Обамы о переводе Палестине $220 млн

Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"Международная панорама 26 января, 20:34
Российский бобслеист Дмитрий Попов выиграл общий зачет Кубка ЕвропыСпорт 26 января, 20:15
Топ-менеджмент "Роснефти" вложит 266 млн руб. в исследования для лечения онкобольных детейОбщество 26 января, 20:11
Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск из CAS на решение IWF об отстраненииСпорт 26 января, 19:58
Президент Мексики не поедет в США на встречу с ТрампомМеждународная панорама 26 января, 19:56
Футболист Прудников расторг контракт с "Оренбургом" по взаимному соглашению сторонСпорт 26 января, 19:54
Ростуризм предлагает организовать на хадж прямые рейсы из Крыма в Саудовскую АравиюОбщество 26 января, 19:51
Каппеллини: размер катка на ЧЕ в Остраве заставляет фигуристов осторожничатьСпорт 26 января, 19:50
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-БабаПолитика 26 января, 19:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент США в настоящее время пересматривает часть решений прежней администрации, но не комментирует информацию ряда СМИ о том, что перевод Палестине $221 млн заморожен. Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС, и. о. начальника пресс-службы внешнеполитического ведомства Марк Тонер порекомендовал "обратиться в Белый дом".
Вместе с тем в окружении нынешнего президента США Дональда Трампа пока не комментируют этот вопрос.
"Госдепартамент пересматривает ряд программ, о которых (Капитолийский) холм был уведомлен в течение последних двух месяцев, и внесет необходимые коррективы, чтобы они (эти программы - прим. ТАСС) были приведены в соответствие с приоритетами администрации Трампа - Пенса", - сказал Тонер.
Как сообщила 25 января газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя палестинской администрации, официальные лица США уведомили премьер-министра Палестины Рами Хамадаллу, что означенные средства не будут перечислены в ближайшем будущем. Предполагается, что эти деньги должны быть использованы в рамках программ по восстановлению сектора Газа.