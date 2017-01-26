Экс-премьер Судана Садык аль-Махди вернулся в страну после двух лет изгнания

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр и лидер оппозиционной партии "Аль-Умма" Садык аль-Махди вернулся в Судан после двух лет изгнания. Об этом сообщило агентство Reuters.
Садык аль-Махди, возглавляющий одну из старейших политических партий Судана, был последним демократически избранным премьер-министром страны.
В 1989 году ныне действующий президент Судана Омар аль-Башир, которого Международный уголовный суд обвиняет в преступлениях против человечности из-за конфликта в штате Дарфур, пришел к власти в результате военного переворота. Тогда он сместил с поста премьер-министра Садыка эль-Махди, победившего на демократических выборах в 1986 году.
По данным агентства, в 2014 году правительство Судана обвинило аль-Махди в сговоре с вооруженными группировками. Ему грозила смертная казнь, что заставило его бежать из страны. Причины и условия возвращения политика в страну неизвестны.