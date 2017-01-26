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Президент Мексики не поедет в США на встречу с Трампом

Международная панорама
26 января, 19:56 UTC+3
При этом Энрике Пенья Ньето отметил, что Мексика готова работать с США над достижением соглашений, которые будут благоприятствовать обеим странам
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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето

© REUTERS/Carlos Jasso

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что не поедет в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Соответствующее уведомление мексиканский лидер разместил на своей странице в Twitter.

"Сегодня утром мы проинформировали Белый дом о том, что я не буду присутствовать на рабочей встрече с президентом США, запланированной на следующий вторник", - написал он, добавив, что Мексика готова работать с США над достижением соглашений, которые будут благоприятствовать обеим странам.

Ранее в четверг, 26 января, Трамп написал на своей странице в Twitter, что готов отказаться от встречи с Пеньей Ньето из-за разногласий по поводу строительства защитного барьера на границе между двумя странами. Его переговоры с мексиканским лидером были запланированы в столице США на 31 января.

В среду, 25 января, Трамп подписал указы об ужесточении пограничного контроля и иммиграционной политики, предусматривающие в том числе начало строительства "крупного физического барьера" на границе с Мексикой. У южного соседа США эти шаги Вашингтона вызвали бурную негативную реакцию

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Трамп, Дональд Пенья Ньето, Энрике
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