Венесуэльская оппозиция отказалась вести переговоры с правительством

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БОГОТА, 26 января. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Венесуэльский оппозиционный "Блок демократического единства" (БДЕ) окончательно прекращает диалог с правительством, обвиняя его в невыполнении ранее достигнутых договоренностей. Об этом говорится в опубликованном официальном сообщении БДЕ.
"Попытка проведения диалога, проходившего в Венесуэле с 30 октября по 6 декабря 2016 года, является пройденным этапом, который больше не повторится. Невыполнение правительством договоренностей выявило перед всем миром то, что режим не держит слово, а также то, что без гарантий нет смысла достигать договоренностей с теми, кто не имеет ни малейшего желания их исполнять. В связи с этим данная попытка диалога не будет иметь продолжения с нашей стороны", - подчеркивается в сообщении.
В БДЕ призвали своих сторонников к мирному протесту: "Мы призываем венесуэльский народ активизировать мирные и демократические протесты. Ни один политический договор не сможет привести к срочным изменениям в политике страны, в защите экономических и социальных прав населения, если он не имеет поддержку в виде гражданской мобилизации".
Венесуэльский оппозиционный блок также проинформировал о подготовке документа, в котором "вся демократическая общественность представит международному сообществу свои требования и предложения по восстановлению конституционного пути в Венесуэле и возвращению страны к демократии".