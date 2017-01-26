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Белый дом пока не готов заявить о сокращении финансирования ООН и других организаций

Международная панорама
26 января, 20:39 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Ранее NYT сообщила, что администрация Дональда Трампа подготовила проект указа о сокращении финансирования ООН и других международных организаций
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ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Официального заявления по поводу сокращения Соединенными Штатами финансирования ООН и других международных организаций пока нет. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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"Я пока не готов выступить с заявлением по поводу финансирования и других действий в отношении этих институтов (международных организаций - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект указа о сокращении финансирования ООН и других международных организаций, а также о возможности пересмотра некоторых международных договоров. Издание ссылалось на попавшие в ее распоряжение проекты двух соответствующих документов.

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