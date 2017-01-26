Белый дом пока не готов заявить о сокращении финансирования ООН и других организаций

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ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Официального заявления по поводу сокращения Соединенными Штатами финансирования ООН и других международных организаций пока нет. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
"Я пока не готов выступить с заявлением по поводу финансирования и других действий в отношении этих институтов (международных организаций - прим. ТАСС)", - сказал он.
Ранее газета The New York Times сообщила о том, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект указа о сокращении финансирования ООН и других международных организаций, а также о возможности пересмотра некоторых международных договоров. Издание ссылалось на попавшие в ее распоряжение проекты двух соответствующих документов.