Белый дом пока не готов заявить о сокращении финансирования ООН и других организаций

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Официального заявления по поводу сокращения Соединенными Штатами финансирования ООН и других международных организаций пока нет. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Я пока не готов выступить с заявлением по поводу финансирования и других действий в отношении этих институтов (международных организаций - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект указа о сокращении финансирования ООН и других международных организаций, а также о возможности пересмотра некоторых международных договоров. Издание ссылалось на попавшие в ее распоряжение проекты двух соответствующих документов.