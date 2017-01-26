Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"

Международная панорама
26 января, 20:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Одна из причин такого решения - заявления Дональда Трампа
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/JIM LO SCALZO

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Стрелки символических "часов судного дня" были впервые за 70 лет сдвинуты на 30 секунд в сторону "ядерной ночи".

Об этом стало известно из распространенного сегодня пресс-релиза американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

Смотрите также
Американские ученые перевели на две минуты вперед стрелки на "часах судного дня"

"Часы судного дня" показывают теперь 23:57:30. Среди причин такого решения - стоящие перед человечеством глобальные проблемы и заявления некоторых политиков, в число которых входит президент США Дональд Трамп. Наибольшее время часы показывали в 1953 году (23:58) в связи с испытаниями термоядерной бомбы.

"Мировые лидеры не смогли вступить в борьбу с наиболее насущными угрозами человечества, а именно ядерной угрозой и угрозой изменения климата. Тревожные комментарии по поводу использования и распространения ядерного оружия, сделанные Дональдом Трампом, а также недоверие важнейшему научному консенсусу касательно климатических изменений, выраженное им и назначенными им фигурами на должности в кабинете США, повлияли на это решение в той же степени, как и резкое проявление национализма во всем мире", - говорится в заявлении.

"Государственные деятели должны действовать немедленно, уводя человечество от края пропасти", - подытожили в Bulletin of the Atomic Scientists.

Ранее, 27 января 2016 года, главный редактор этого авторитетного издания Рэйчел Бронсон объявила, что стрелки "часов судного дня" было решено оставить на прежнем месте. По словам члена редколлегии журнала, в числе положительных моментов тогда оказались соглашение по ядерной программе Ирана и декабрьская конференция по климату в Париже, среди отрицательных - ухудшение отношений между США и Россией, очередное ядерное испытание в КНДР и рост террористической угрозы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
2
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
3
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
4
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
7
Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернета
Темы дня
Реклама