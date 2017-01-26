Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Стрелки символических "часов судного дня" были впервые за 70 лет сдвинуты на 30 секунд в сторону "ядерной ночи".

Об этом стало известно из распространенного сегодня пресс-релиза американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

"Часы судного дня" показывают теперь 23:57:30. Среди причин такого решения - стоящие перед человечеством глобальные проблемы и заявления некоторых политиков, в число которых входит президент США Дональд Трамп. Наибольшее время часы показывали в 1953 году (23:58) в связи с испытаниями термоядерной бомбы.

"Мировые лидеры не смогли вступить в борьбу с наиболее насущными угрозами человечества, а именно ядерной угрозой и угрозой изменения климата. Тревожные комментарии по поводу использования и распространения ядерного оружия, сделанные Дональдом Трампом, а также недоверие важнейшему научному консенсусу касательно климатических изменений, выраженное им и назначенными им фигурами на должности в кабинете США, повлияли на это решение в той же степени, как и резкое проявление национализма во всем мире", - говорится в заявлении.

"Государственные деятели должны действовать немедленно, уводя человечество от края пропасти", - подытожили в Bulletin of the Atomic Scientists.

Ранее, 27 января 2016 года, главный редактор этого авторитетного издания Рэйчел Бронсон объявила, что стрелки "часов судного дня" было решено оставить на прежнем месте. По словам члена редколлегии журнала, в числе положительных моментов тогда оказались соглашение по ядерной программе Ирана и декабрьская конференция по климату в Париже, среди отрицательных - ухудшение отношений между США и Россией, очередное ядерное испытание в КНДР и рост террористической угрозы.