NBC: дочь Трампа уличили в возможности голосовать сразу в двух штатах

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Одна из дочерей президента США Тиффани Трамп зарегистрирована в качестве избирателя не в двух штатах одновременно, а только в Пенсильвании. Об этом заявила в эфире телекомпании NBC советник главы государства Келлиэнн Конуэй.

Она назвала "полностью ложными" утверждения американской печати об обратном. "Она (Тиффани) зарегистрирована в Пенсильвании. Она прошла до конца процедуру (регистрации), назвала ее византийской (т.е., устаревшей - прим. ТАСС) и долгой. Но она сказала, что не регистрировалась для голосования в двух штатах", - отметила Конуэй, излагая итоги своей беседы с дочерью президента.

NBC утверждает, что навела справки и получила подтверждение наличия Тиффани Трамп в списках граждан с правом голоса в штатах Филадельфия и Нью-Йорк. Эксперты, к которым обратилась телекомпания, назвали подобные случаи обычным делом в США, которое происходит при переезде или в случае скоропостижной кончины человека. В принципе, ничего противоправного в подобных случаях власти не видят, если бы не сам Трамп.

Он еще в ходе предвыборной кампании в прошлом году и после победы на выборах неоднократно заявлял о массовых фальсификациях в ходе голосования. После вступления в должность 45-й президент страны предупредил о намерении санкционировать полномасштабное расследование на этот счет. В среду в Twitter он конкретно заявил, что подозревает такие нарушения, как "учет голосов зарегистрированных в двух штатах, нелегалов и даже мертвых (некоторых очень давно)".