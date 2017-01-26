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NBC: дочь Трампа уличили в возможности голосовать сразу в двух штатах

Международная панорама
26 января, 20:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
В ответ на это утверждение советник президента Келлиэнн Конуэй отметила, что Тиффани Трамп зарегистрирована в качестве избирателя только в Пенсильвании
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Тиффани Трамп

Тиффани Трамп

© EPA/DAVID MAXWELL

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Одна из дочерей президента США Тиффани Трамп зарегистрирована в качестве избирателя не в двух штатах одновременно, а только в Пенсильвании. Об этом заявила в эфире телекомпании NBC советник главы государства Келлиэнн Конуэй.

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Она назвала "полностью ложными" утверждения американской печати об обратном. "Она (Тиффани) зарегистрирована в Пенсильвании. Она прошла до конца процедуру (регистрации), назвала ее византийской (т.е., устаревшей - прим. ТАСС) и долгой. Но она сказала, что не регистрировалась для голосования в двух штатах", - отметила Конуэй, излагая итоги своей беседы с дочерью президента.

NBC утверждает, что навела справки и получила подтверждение наличия Тиффани Трамп в списках граждан с правом голоса в штатах Филадельфия и Нью-Йорк. Эксперты, к которым обратилась телекомпания, назвали подобные случаи обычным делом в США, которое происходит при переезде или в случае скоропостижной кончины человека. В принципе, ничего противоправного в подобных случаях власти не видят, если бы не сам Трамп.

Он еще в ходе предвыборной кампании в прошлом году и после победы на выборах неоднократно заявлял о массовых фальсификациях в ходе голосования. После вступления в должность 45-й президент страны предупредил о намерении санкционировать полномасштабное расследование на этот счет. В среду в Twitter он конкретно заявил, что подозревает такие нарушения, как "учет голосов зарегистрированных в двух штатах, нелегалов и даже мертвых (некоторых очень давно)".

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