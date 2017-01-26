ZN.ua: украинские чиновники поддержат ветеранов операции в Донбассе массовым отжиманием

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Своеобразная акция в поддержку участников и ветеранов силовой операции, проводимой Киевом в Донбассе, распространяется на Украине.

"Суть флешмоба состоит в том, что участники на протяжении 22 дней отжимаются 22 раза, записывают это на камеру и передают эстафету дальше. На Украине флешмоб проводится в поддержку ветеранов силовой операции", - сообщило издание "Зеркало недели".

"Флешмоб является прекрасной возможностью привлечь внимание к проблемам воинов АТО и заявить о необходимости поддержки наших ребят на высоком государственном уровне. Ведь после возвращения из зоны АТО им нужна психологическая реабилитация и обеспечение рабочим местом", - написал на своей странице в соцсети Facebook глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка, который уже отжался, сколько требуется, и "с чистой совестью" передал эстафету своему коллеге по фракции Дмитрию Линько.

"Поддержку" ветеранам уже выразили начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и ряд других военных чинов, многие депутаты, мэр Киева Виталий Кличко, глава Минкультуры Евгений Нищук. А депутат Верховной рады, член пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко отжался 22 раза прямо в здании Совета Европы в Страсбурге, выложив соответствующее видео в интернет.

Заимствованный флешмоб и реальные проблемы

Украинские СМИ не раз писали о проблемах, с которыми сталкиваются бывшие военнослужащие, ставшие по воле Киева участниками конфликта в Донбассе. Некоторые из них были ранены, другие перенесли так называемый посттравматический синдром. Государство, бросившее их усмирять своих же сограждан, пообещало им блага и льготы. Однако на практике все оказалось далеко не так радужно.

Обещанные два гектара земли, как отмечают рядовые участники силовой операции, получает лишь один из десяти. Льготные кредиты могут заинтересовать лишь тех, кто имеет устойчивый высокий доход. Рабочее место за мобилизованным сохраняется лишь до тех, пор, пока он служит в армии, после возвращения большинство сталкивается с потерей работы.

Акция, проходящая сейчас на Украине - заимствованный в США флешмоб, запущенный в 2016 году. Его цель - поддержка ветеранов боевых действий с посттравматическим синдромом. Он стартовал в конце 2016 года в США после публикации отчета Департамента по делам ветеранов за 2014 год, согласно которому ежедневно 22 бывших армейца совершают суицид.

По данным Минобороны Украины на ноябрь 2016 года, в силовой операции на востоке страны с 2014 года приняли участие почти 200 тыс. бойцов ВСУ, из них более 180 тыс. получили статус участника боевых действий.