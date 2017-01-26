"Едиот ахронот": власти Израиля одобрили строительство 153 домов в Восточном Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские власти окончательно одобрили возведение 153 единиц жилья в Восточном Иерусалиме.

Об этом сообщила газета "Едиот ахронот".

В воскресенье муниципальные власти Иерусалима утвердили строительство 566 единиц жилья в трех районах Восточного Иерусалима, расположенных на палестинских территориях за так называемой зеленой линией. Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Авигдор Либерман одобрили строительство 2,5 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан.

23 декабря прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать резолюцию. Израиль уже тогда заявил, что не будет выполнять ее положения.