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"Едиот ахронот": власти Израиля одобрили строительство 153 домов в Восточном Иерусалиме

Международная панорама
26 января, 21:17 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
В минувшее воскресенье муниципальные власти Иерусалима утвердили строительство 566 единиц жилья
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© REUTERS/Ronen Zvulun

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские власти окончательно одобрили возведение 153 единиц жилья в Восточном Иерусалиме.

Об этом сообщила газета "Едиот ахронот".

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В воскресенье муниципальные власти Иерусалима утвердили строительство 566 единиц жилья в трех районах Восточного Иерусалима, расположенных на палестинских территориях за так называемой зеленой линией. Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Авигдор Либерман одобрили строительство 2,5 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан.

23 декабря прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать резолюцию. Израиль уже тогда заявил, что не будет выполнять ее положения.

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