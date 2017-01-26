La Jornada: Мексика обдумывает ответ на решение США о строительстве стены на границе

МЕХИКО, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика анализирует комплекс мер, которые могут быть приняты в ответ на решение США построить стену на границе между странами. Об этом заявил Мигель Руис Кабаньяс, заместитель министра иностранных дел по многосторонним вопросам и правам человека.

"Мексика прибегнет ко всем мерам, которые сочтет необходимыми и адекватными моменту, - цитирует Кабаньяса электронная версия газеты La Jornada. - Мы изучаем все возможности".

Замминистра добавил, что в сложившейся ситуации у Мехико вызывает беспокойство вопрос соблюдения прав мексиканских мигрантов в США. По оценкам МИД латиноамериканской страны, на территории соседнего государства могут находиться около 5,7 млн соотечественников, не имеющих необходимых для пребывания и работы там документов.

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой и сообщил, что его реализация "начнется немедленно".

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил намеченную на 31 января встречу с Трампом в Вашингтоне. В среду мексиканский лидер выразил "осуждение и сожаление" в связи с планами США по строительству пограничной стены и вновь подчеркнул, что Мехико не будет за нее платить.