Бывший глава МВД Гамбии арестован в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 26 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Бывший министр внутренних дел Гамбии Усман Сонко подвергся аресту в Швейцарии, где он ранее подал просьбу о предоставлении убежища.

Сонко подозревается в нарушениях прав человека во время пребывания на посту министра, в этой связи в отношении него начато расследование, сообщила прокуратура кантона Берн.

Руководитель службы информации бернской прокуратуры Кристоф Шерер заявил, что "задержание было произведено после изучения уголовного расследования" в отношении Сонко. Теперь предстоит "допросить этого человека, чтобы удостоверить его личность". Гамбиец был задержан в транзитном центре для просителей убежища в городе Лисс, отметил Шерер.

О том, что бывший глава МВД Гамбии, занимавший свой пост с 2006 по 2016 год, попросил убежища в Швейцарии, ранее сообщило швейцарское немецкоязычное телевидение SRF. Эту информацию подтвердил 25 января шеф управления полиции кантона Берн Ханс-Йург Кэзер. По его словам, просьба об убежище была подана 14 ноября.

История вокруг просьбы бывшего гамбийского министра об убежище вызвала большой политический резонанс в Швейцарии. Правоконсервативная Швейцарская народная партия, добивающаяся ограничения миграции, потребовала 25 января "немедленного ареста Сонко и выдворения его в Швецию". Ранее гамбиец, по данным местной прессы, пытался получить убежище в Швеции, но получил отказ.