Бывший глава МВД Гамбии арестован в Швейцарии

Белорусский тяжелоатлет Чадович отстранен на четыре года за попытку подмены допинг-пробыСпорт 26 января, 22:09
Facebook изменит алгоритм выдачи видеоконтентаОбщество 26 января, 22:00
В Пензе введен режим повышенной готовности в связи с аварией на ТЭЦПроисшествия 26 января, 21:57
Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в ХМАОНовости Урала 26 января, 21:52
В РПЦ заявили о политическом характере вопроса об Исаакиевском собореОбщество 26 января, 21:47
Футболист чешской "Виктории" Дюриш перешел в российский "Оренбург"Спорт 26 января, 21:34
Патриарх в парламенте: о ценности человека, светскости государства и микрокредитованииОбщество 26 января, 21:20
"Едиот ахронот": власти Израиля одобрили строительство 153 домов в Восточном ИерусалимеМеждународная панорама 26 января, 21:17
NBC: дочь Трампа уличили в возможности голосовать сразу в двух штатахМеждународная панорама 26 января, 20:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 26 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Бывший министр внутренних дел Гамбии Усман Сонко подвергся аресту в Швейцарии, где он ранее подал просьбу о предоставлении убежища.
Сонко подозревается в нарушениях прав человека во время пребывания на посту министра, в этой связи в отношении него начато расследование, сообщила прокуратура кантона Берн.
Руководитель службы информации бернской прокуратуры Кристоф Шерер заявил, что "задержание было произведено после изучения уголовного расследования" в отношении Сонко. Теперь предстоит "допросить этого человека, чтобы удостоверить его личность". Гамбиец был задержан в транзитном центре для просителей убежища в городе Лисс, отметил Шерер.
О том, что бывший глава МВД Гамбии, занимавший свой пост с 2006 по 2016 год, попросил убежища в Швейцарии, ранее сообщило швейцарское немецкоязычное телевидение SRF. Эту информацию подтвердил 25 января шеф управления полиции кантона Берн Ханс-Йург Кэзер. По его словам, просьба об убежище была подана 14 ноября.
История вокруг просьбы бывшего гамбийского министра об убежище вызвала большой политический резонанс в Швейцарии. Правоконсервативная Швейцарская народная партия, добивающаяся ограничения миграции, потребовала 25 января "немедленного ареста Сонко и выдворения его в Швецию". Ранее гамбиец, по данным местной прессы, пытался получить убежище в Швеции, но получил отказ.